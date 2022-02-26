Sevilen dizi 'Euphoria', popülerliğine popülerlik katmaya devam ediyor. Twitter, Euphoria'nın son 10 yılda hakkında en çok tweet atılan dizi olduğunu açıkladı.

Yayın hayatına 2019 yılında başlayan ve şu an 2. sezonu yayımlanmakta olan HBO Max yapımı Euphoria’nın popülerliği giderek artmaya devam ediyor. 27 Şubat’ta sezon finali yapacak olan dizinin bundan 2 hafta öncesinde 3. sezon onayı aldığı açıklanmıştı.

Şimdiyse Twitter, hit drama dizisinin, 2020'lerde platformda en fazla aktiviteye sahip dizisi olduğunu açıkladı. Buna göre ikinci sezon ile birlikte Euphoria hakkında atılan tweet sayısının, 1. sezona kıyasla yüzde 51 oranında arttığı ifade edildi.

Euphoria'nın ikinci sezonu hakkında 30 milyon tweet atıldı

Twitter, ikinci sezonda hakkında 30 milyondan fazla paylaşım yapılan Euphoria’nın, Amerika Birleşik Devletleri’nde son 10 yılın 'hakkında en çok tweet atılan dizisi' olduğunu açıkladı.

Buna ek olarak bu sezon hakkında en çok tweet atılan Euphoria karakterlerinin Fezco (Angus Cloud), Rue Bennet (Zendaya) ve Nate Jacobs (Jacob Elordi) olduğu belirtiliken, dizinin sevilen çifti Fezco ve Lexi için oluşturulan #FexiHive etiketinde yaklaşık olarak 270 bin tweet paylaşıldığı bildirildi.

Dizi hakkında en çok tweet atılan konular arasında dizide pek çok kişinin antipatisini kazanan Nate Jacobs'ın dayak yiyişi, Maddy'nin en yakın arkadaşı Cassie'nin ihaneti ve Rue Bennet'in polisten kaçması yer aldı.

İşte Euphoria hakkında atılan bazı tweetler

"Onu Euphoria'ya koyarsanız Nate Jacobs'ın işi biter"

"Cassie lisedeyken:

Ben lisedeyken: "

"Cassie lisedeyken:

Ben lisedeyken: "

Konuya dair yaptığı açıklamada, "Komik meme’lerden, tahminlere ve moda ilhamına kadar, Euphoria bu sezon Twitter'a hakim oldu" ifadelerini kullanan Twitter TV ortaklıkları başkanı Jenna Ross, “Şov, yalnızca en sevdikleri karakterler ve sahneler için kök salmakla kalmayan, aynı zamanda özellikle karakterlerin kaderiyle ilgili olarak hayal kırıklıklarını ve korkularını açıkça dile getiren güçlü bir adanmış hayran topluluğu oluşturdu.” ifadelerini kullandı.

Euphoria hakkında tweet atanların arasında Drake, Jack Harlow, Halsey ve Kid Cudi gibi ünlü isimler de bulunuyor.