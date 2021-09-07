Ev Sahipleri Kiraları Yükseltmek İçin Mahkemelere Başvuruyor

Artan kira fiyatlarıyla birlikte ev sahipleri, uzun süredir aynı kiracı bulunan evlerini daha yüksek fiyatlarla yeni kişilere kiraya verebilmek adına mevcut kiracılarını evden çıkarmak için mahkemelere başvurmaya başladı.

Türkiye genelinde artan konut ve kira fiyatları gittikçe herkesin canını sıkan bir durum olmaya başladı. 1+1 otel odasına benzer evler için istenen fahiş kira bedelleri, uzun süredir sabit kiracısı bulunan ev sahiplerinin de gözünü açmış durumda.

Evlerini daha yüksek fiyatlarla kiraya verebileceğini fark eden ev sahipleri, 5 yılı aşkın süredir evlerinde kalan kiracılar için mahkemeye gidip, kira tespit davası açılmasını talep ediyor.

Ev sahipleri, sözleşme uzama süresi dolan kiracıları evden tahliye ettirebiliyor

Şu anda kira fiyatlarını artırmak isteyen ev sahiplerinin önünde iki farklı yöntem bulunuyor. Bunlardan ilki, mahkemeye evinin bulunduğu bölgedeki diğer evlerin kira fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve kiracısının bölgeye göre çok düşük kira ücreti ödediğini belirterek kira tespit davası açmak. İkincisi ise 10 yıllık sözleşme uzama süresi dolan kiracıların, ihtarname ile tahliye edilmelerini istemek.

Ev sahiplerinin hem ihtarname hem de kira tespit davalarına yoğun bir ilgi gösterdiğini belirten Avukat Hikmet Güngör, yasanın kimden yana olduğunu belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Tahliye için 10 yıllık uzama süresinin bitiminden en az 3 ay önceden ihtar çekilmesi şart. Kira tespit davalarında da hakim eski kiracının hakkını gözetiyor. Örneğin vatandaş 3 bin kira ödüyor ama bölge ortalaması 10 bin lira. Hemen kira 10 bin liraya çıkmıyor. Hakim, eski kiracıya ‘hakkaniyet indirimi’ yapıyor ve yeni kiraya karar veriyor. Ev sahibi kendisinin ya da bakmak zorunda olduğu kişilerin ihtiyacı varsa tahliye isteyebilir. İhtiyaç nedeniyle tahliyede evi 3 yıl başkasına kiraya veremez."