Sosyal medyada kısa sürede kaybolan paylaşımlar, ilk kez Snapchat ile hayatımıza girdi. Bu özellik kısa sürede tüm uygulamalarda yerini aldı. Küçük bir fikirle sosyal medyanın tanımını değiştiren Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel, dünyanın en genç milyarderlerden biri. Gelin kendisini yakından tanıyalım.

Tarihin en genç milyarderlerinden birisi olan Evan Spiegel, tüm dünyanın merak ettiği ve hayranlıkla baktığı isimler arasında. 2011 yılında Snapchat uygulamasını geliştiren ve adını en genç milyarderler listesine taşıyan Evan Spiegel bugün 29 yaşında, kariyerinin zirvesinde. Bir başka deyilke 2010'lu yıllara damgasını vuran Snapchat'i sadece 20 yaşındayken kurdu.

Snapchat ile birlikte popülerleşen geçici paylaşım akımı, Hikayeler (Stories) özelliği ile insanların diline dolandı. Daha sonda Facebook tarafından tüm uygulamaları için kopyalanan Hikayeler, Snapchat'in kullanıcı kaybetmesine yol açtı. Gelin hayatımızı değiştiren bir sosyal medya özelliğinin mucidi Evan Spiegel'i yakından tanıyalım.

Evan Spiegel kimdir?

1990 yılında Kaliforniya’da varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Spiegel’in iki kardeşi bulunuyordu ve ebeveynleri başarılı birer avukattı. Maddi durumları o kadar iyiydi ki bazı söylemlere göre Evan’ın küçük yaşta bile harçlığının haftada 250 dolar olduğu söyleniyordu.

Evan’ın büyüdüğü ev tam tamına iki milyon dolar değerindeydi ve genellikle Hollywood yıldızlarının tercih ettiği Malibu bölgesinde konumlanıyordu. Evan’ın hem anne hem de babasının başarılı bir kariyere sahip olması, Evan için ilham kaynağı oldu ve küçük yaştan itibaren bilgisayarla ilgilenerek kendini geliştirmeye adamıştı. Zaten o küçük yaşlardan birinde dünyanın en büyük sosyal medya girişimlerinden birisini yaptı.

Öğrenim hayatında başarılıydı:

Evan, genellikle ünlü ve zengin iş insanlarının tercih ettiği Crossroads adlı özel okulda eğitim hayatına başladı ve bir röportajında okulda son derece utangaç olduğunu, çok çalıştığı için kendisine inek muamelesi yapıldığını ve bu yüzden de zorbalık gördüğünü söyledi. Evan, okuldaki en yakın arkadaşının bilgisayar öğretmeni olduğunu ve altıncı sınıfa gelmeden kendi bilgisayarını topladığını da belirtti.

Evan, akademik başarısı sayesinde Stanford Üniversitesi’nde ürün tasarımı okumaya başladı. Aralarında YouTube’un kurucu ortağı Char Hurley ve Google’ın CEO’su Eric Schmidt’in de bulunduğu son sınıf girişimcilik dersine bir aile dostu sayesinde katılmayı başaran Evan, burada Scott Cook ile tanıştı. Kısa bir süre sonra Evan Cook’a ona bir iş vermesi için yalvardı ve en sonunda Cook, Evan’ı Hindistan’da hayata geçirilmek üzere olan bir projede görevlendirdi.

Bu proje Evan için ilham kaynağı oldu ve daha sonra kendi projesi üzerinde çalışmaya başladı. Cook’u bu projeye yatırım yapma konusunda ikna etmeyi başararak ilk yatırımcısını kazandı. Üniversitede daha sonra Snapchat’i birlikte kuracağı Reggie Brown ve Bobby Murphy ile tanıştı ve bir ekip kurdular. Bobby Murphy verdiği bir röportajda o dönemlerde hiç havalı olmadıklarını, bu yüzden de havalı bir şeyler üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Ofansif mizahşör:

Evan Spiegel, üniversitede kurmuş olduğu derneğin başkanıydı ve henüz ikinci sınıftayken verdiği parti yüzünden dernek okul tarafından banlandı. Derneğinden sızan e-maillerde yapmış olduğu cinsel içerikli ofansif mizah yüzünden başı belaya girdi ve 2014’te bu mailler gündem olunca herkesten özür dilemek zorunda kaldı.

Snapchat’ten önceki başarısızlıkları da yok değil:

Spiegel ve Murphy Snapchat’ten önce liselilerin üniversiteye başvura yapabileceği bir uygulama da dahil birçok girişimde bulundu. Ancak bu uygulamaların hiç biri ilgi görmedi. Snapchat fikri ise 2011’in bahar döneminde, üniversitedeki öğrencilerin birbirlerine rahatça cinsel içerikli mesaj atabilmesi için düşünülen bir çözüm olarak ortaya çıktı. Evet Snapchat gerçekten de böyle bir amaçla ortaya çıktı.

Snapchat’in çıkışı

2011 yazında üç arkadaş Spiegel’in babasının evine taşındı ve burada fotoğrafların gönderildikten belirli bir süre sonra kaybolacağı uygulama üzerinde çalışmalara başlandı. Spiegel dizayn üzerine odaklanırken, Murphy kod yazdı ve Brown pazarlama kısmıyla ilgilendi.

Uygulama 2011 yılının Temmuz ayında çıktı ve ilk adı Picaboo’ydu. Uygulama ağızdan ağıza yayılmaya başladı ve kurucuların arkadaşlarına davetiyeler gönderildi. Yılın sonlarına doğru ise uygulamanın adı Snapchat olarak değiştirildi.

Para gelince kurucuların arkadaşlıkları uzun sürmedi:

Uygulama yayınlandıktan kısa bir süre sonra üç arkadaşın arasında gerginlikler yaşanmaya başlandı ve Brown şirketten kovuldu. Brown daha sonra 2013 yılında Spiegel ve Murphy’ye dava açarak şirketten eşit pay alamadığını, kendisine haksızlık yapıldığını iddia etti. Dava Brown’un aleyhine sonuçlandı ve Snapchat Brown’a tam 157,5 milyon dolar tazminat ödedi.

Stanford Üniversitesi'nden ayrıldı:

Evan Spiegel, 20212 yılında Snapchat üzerine daha fazla yoğunlaşmak için Stanford Üniversitesi'nden ayrıldı. Bir diploma sahibi alamamış olsa bile arkadaşlarıyla birlikte mezuniyet törenine katılmasına izin verildi.

Okuldan ayrıldıktan sonra Snapchat merkez binasını Venice’e taşıdı ve uygulamanın en çok ilgi gördüğü dönemlerde bu bölge binlerce metrekare alan kapladı. Snapchat genişlemeye devam etti ve 2019 yılında merkezini Santa Monica’ya taşıdı.

Google ve Facebook satın almak istedi, Spiegel satmadı:

2013 yılının ortalarında Snapchat toplamda 60 milyon indirilme sayısına sahip oldu ve bu sayı 800 milyon dolar değerindeydi. Çok geçmeden büyük şirketler Snapchat’i satın almak için Spiegel’in kapısına dayanmaya başladı ancak Spiegel Google’ın yapmış olduğu 4 milyar dolarlık teklifi ve Mark Zuckerberg’in teklif ettiği 3 milyar doları reddetti.

Snapchat’in CEO’su olarak Spiegel’in aldığı maaş gerçekten de kabarıktı. 2016 yılında 500.000 dolar maaş ve ek olarak 1 milyon dolar prim kazandı. Bir sonraki yıl Bloomberg’in ücret endeksine göre en fazla maaş ödenen CEO’su seçildi. Spiegel hala teknolojı dünyasının en genç ve en başarılı isimlerinden biri olmayı sürdürüyor ve serveti yaklaşık 4 milyar dolar olarak biliniyor.

Evan Spiegel; soğuk patron

Spiegel, kişisel hayatında olduğu kadar iş hayatında da gizliliğe son derece önem veriyor. Nadiren toplu toplantılar düzenleyen şirket, üzerinde çalışılan ürünü kamuya açana kadar çalışanlarına herhangi bir bilgi vermediğini söylüyor. Şirket çalışanları tarafından “soğuk bir lider” olarak adlandırılan Spiegel, kişisel güvenliğiyle kafayı bozmuş durumda ve hatta 2016 yılında Snapchat’in gelirinin 830 bin 399 dolarını sadece kendi güvenliği için harcamış.

2015 yılında verdiği bir röportajda hatalarını kabul eden Spiegel, “Harika bir CEO ya da harika bir Evan olmaktansa harika bir lider olmaya çalışıyorum. Bu benim için geri kalan her şeyden önemli” dedi.

Snapchat ve Facebook arasındaki rekabet

Facebook Snapchat’in hikaye özelliğini kendi uygulamalarına kopyalamaya başlayınca Snapchat ve Facebook arasında bir rekabet ortaya çıktı. Spiegel, Facebook’u özgün bir şey üretememekle, kopya çekerek para kazanmakla suçladı. Facebook’un yanıtı ise “güzel ve başarılı şeyler her zaman taklit edilir” oldu.

Facebook’un özellikleri kendine uyarlaması Snapchat’i zor durumlara soksa da Spiegel hırsından vazgeçmedi ve Snapchat’in adını Snap.INC., olarak değiştirerek uygulamayı en baştan dizayn ettirdi. Uygulamanın yeni hali Miranda Kerr ve Kylie Jenner da dahil olmak üzere birçok kullanıcıdan kötü eleştiri alsa da, Spiegel yaptığından pişman olmadığını, bu sayede Snapchat’te daha fazla premium kullanıcıya ulaşabildiğini söyledi.