2021'in ilk gününde yayın hayatına geçen dijital yayın platformu Exxen'e nihayet aboneliği iptal etme seçeneği geldi. Deneme süresi sayesinde platformu tanımak isteyen kullanıcılar, bir süredir aboneliklerini iptal edemediklerine dair şikayette bulunuyordu. Yeni gelen bu özellikle birlikte Exxen aboneliğinizi nasıl iptal edebileceğinizi adım adım gösterdik.

Dijital yayın platformu Exxen, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yayın hayatına başlamış ve Acun Ilıcalı, Exxen'in ilk 3 gününde 500 bin aboneye ulaştığını açıklamıştı. Yayın hayatının üzerinden henüz kısa bir zaman geçen platformu beğenenler de oldu, eleştirenler de.

Bu eleştirilerin arasında kullanıcıların aboneliği iptal edememe sorunu da buluyordu. Exxen, platformu denemek isteyenlere 1 hafta ücretsiz deneme süresi tanıyordu, ancak platformu beğenmeyip de aboneliği iptal etmek isteyenler için herhangi bir seçenek bulunmuyordu. Neyse ki Exxen, deneme sürelerinin bitmesine birkaç gün kala kullanıcılara aboneliği iptal etme seçeneği getirdi.

Exxen aboneliği nasıl iptal edilir?

Öncelikle Exxen’de abonelik iptal işleminin son derece basit olduğunu belirtelim. Netflix gibi birçok platformda olduğu gibi Exxen’de de sıkıntı yaşamadan aboneliğinizi kolayca iptal edebiliyorsunuz. Aşağıda vermiş olduğumuz adımları takip ederek aboneliğinizi kolay bir şekilde sonlandırabilirsiniz.

Adım #1: Buraya tıklayarak Exxen’in web sitesine gidin ve giriş yapın.

Adım #2: Ana sayfanın sağ üst kısmında bulunan Profilim kısmına gidin.

kısmına gidin. Adım #3: Kişisel bilgilerinizin bulunduğu ekranda Profilimi Sil seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Adım #4: Karşınıza çıkan bilgilendirme ve onay kısmında Evet seçeneğine tıklayarak aboneliğinizi sonlandırın.

Exxen’den aboneliğinizi silmek için izlemeniz gereken adımlar bunlar. Profil silme işlemine onay verdikten sonra karşınıza “Your Profile Has Deleted (Profiliniz Silinmiştir) yazan bir uyarı çıkacak. Aboneliğinizi iptal ettirdikten sonra kalan deneme sürenizi kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bu süre zarfında kayıt olduğunuz mail adresi ve şifrenizle birlikte Exxen’e giriş sağlayabilirsiniz, ancak deneme süreniz bittiği zaman hesabınız platformdan tamamen silinecektir.