Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer'in başrolde yer alacağı Şeref Bey adlı komedi dizisinin çekimleri başladı. Dizi, Acun Ilıcalı'nın dijital yayın platformu Exxen'de yayınlanacak.

Türk televizyon sektörünün en önemli yapımcıların Acun Ilıcalı, yeni yıl ile birlikte dijital yayın platformu Exxen’i seyircilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor ve Exxen’de yayınlanacak en iddialı yapımlardan biri olacak Şeref Bey"in çekimleri nihayet başladı.

Most Yapım tarafından hayata geçirilecek olan Şeref Bey dizisinin senaryosunu Yusuf Reha Alp kaleme aldı. Onur Ünlü tarafından yönetilecek olan dizinin başrolünde ise Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer yer alacak.

Şeref Bey, 10 bölümlük bir komedi dizisi olacak

10 bölümlük bir mini komedi dizisi olacak Şeref Bey’de Haluk Bilginer’e Devrim Yakut, Serhat Kılıç, Songül Öden, Ahmet Rıfat Şungar, Ertan Saban, Beyti Engin ve Şükran Ovalı gibi isimler yer alacak.

Türkiye’nin popüler dijital yayın platformlarından biri olması beklenen Exxen’de ilerleyen dönemde hayata geçirilecek diğer projelerde Nurgül Yeşilçay, Özgü Namal, Tolga Çevik gibi isimleri de göreceğiz. Exxen’de yayınlanması beklenen tüm içeriklere buradaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.