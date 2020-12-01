Acun Ilıcalı tarafından yapılan duyuruya göre Tolga Çevik, devam etmekte olan komedi programı Tolgshow ile Exxen'de isimler arasında yer alacak. Tolgshow'un Exxen'deki yayın tarihi ise 1 Ocak olacak.

Türk televizyon sektörünün en önemli yapımcı ve sunucuları arasında yer alan Acun Ilıcalı tarafından kurulan yeni dijital yayın platformu Exxen için bir duyuru daha geldi. Acun Ilıcalı’nın kişisel Instagram hesabından paylaşmış olduğu hikayeye göre Türkiye’nin en başarılı komedyenlerinden Tolga Çevik, Tolgshow adlı programı ile Exxen’de yer alacak.

Kısa süre önce Feyyaz Yiğit ve Konuşanlar programıyla Hasan Can Kaya’nın da Exxen’de içeriği bulunan isimler arasında yer alacağını duyuran Acun Ilıcalı, Tolga Çevik’in yeni dijital yayın platformuna gelişini “Başarılı komedyen Tolga Çevik, “Tolgshow” programıyla 1 Ocak’tan itibaren Exxen’de… Exxen’de buluşalım.” ifadeleriyle duyurdu.

Exxen’de de yayınlanacak olan Tolgshow nedir?

Tolgshow, Tolga Çevik’in bir televizyon efsanesi olan doğaçlama skeç programı Komedi Dükkanı ve onun devamı niteliğinde olan Arkadaşım Hoşgeldin ile Müdür Ne’aptın programlarının “talk show” ile harmanlandığı yeni bir versiyonu diyebiliriz. Diğer üç programda olduğu gibi bu programda da aksi yönetmen Fırat Parlak’ın Tolga Çevik’e eşlik ettiğini de hatırlatalım.

Tolgshow’da Tolga Çevik, ilk olarak programa konuk olan ünlü isimler ile bir talk show programı yapmaya “çalışıyor”, daha sonra ise konuk ünlü ile Komedi Dükkanı’ndan alışık olduğumuz doğaçlama skeç “denemesi” yapılıyor. Görünen o ki Exxen, komediseverler için oldukça geniş bir komedi içeriği yelpazesine sahip olacak...