Exynos 1080'nin Snapdragon 865+'a Kafa Tutan Test Sonuçları

Samsung Exynos 1080 işlemciden güç alacak Vivo X60, Geekbench testlerinde ortaya çıktı. Tek çekirdekli işlemci testlerinde 888, çok çekirdekli işlemci testlerindeyse 3.244 puan almayı başaran telefon, Exynos 1080'in Snapdragon 865+'a kafa tutan bir işlemci olduğunu gösterdi.

Çinli teknoloji şirketi Vivo, 29 Aralık'ta yeni bir etkinlik düzenleyecek ve bu etkinlik kapsamında da "X60" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefon ailesini duyuracak. Telefonla ilgili hala netleşmemiz bazı bilgiler olsa da dün yapılan açıklamalar, Vivo X60 serisinde Samsung'un yeni işlemcisi Exynos 1080'in kullanılacağını doğrulamıştı. Bugünse Vivo X60, Geekbench testlerinde ortaya çıktı.

Samsung, Exynos 1080'i en azından kendi amiral gemisi telefonları için açıklamadı. Bu işlemci daha çok, orta üst segment telefonlara güç verecek. Ancak Geekbench'te yer alan sonuçlar, Exynos 1080'in Qualcomm'un üst düzey işlemcilerine kafa tutabileceğini gösteriyor.

Exynos 1080'in Geekbench test sonucu

Geekbench'te yer alan bilgilere göre Samsung'un yeni işlemcisi, tek çekirdekli işlemci testlerinde 888 puan almayı başardı. Samsung Galaxy serisi bazı telefon ve tabletlerde de kullanılan Snapdragon 865+ işlemcinin Geekbench puanı da bu seviyelerdeydi. Çok çekirdekli işlemci testlerinde 3.244 puan almayı başaran Exynos 1080, bu puanla ise Snapdragon 865+'ı geride bırakmayı başardı.

Qualcomm, 2021 yılında "Snapdragon 888" olarak isimlendireceği yeni bir amiral gemisi işlemciyle karşımıza çıkacak. İddialara göre bu işlemcinin Geekbench'teki tek çekirdekli test puanı 1.135, çok çekirdekli test puanı ise 3.681 olacak. Bu sonuçları Exynos 1080 ile kıyasladığımızda, her iki işlemci arasında çok büyük bir fark olmayacağını görüyoruz. Ancak Samsung, Exynos 1080'in yanı sıra, Exynos 2100 olarak isimlendirilen bir işlemci daha geliştiriyor. Samsung'un amiral gemisi telefonlarda kullanacağı bu işlemci, görünüşe göre Snapdragon 888'le aynı ya da daha üstün bir performans sunacak.