Egea'dan Topolino'ya markanın sıfır otomobil modellerindeki yeni fiyatlar ve kampanyalı seçenekler de yeni listeyle belli oldu.
Bu içerikte Fiat’ın Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım listelerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, nakit kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini bir araya getirdik.
İçerikten Görseller
Fiat fiyat listesi - Eylül 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|Egea Sedan
|1.499.900 TL
|-
|Egea Cross
|1.990.900 TL
|1.890.900 TL
|Grande Panda Elektrikli 2026
|1.544.900 TL
|-
|500e 2026
|2.379.900 TL
|-
|Topolino
|629.900 TL
|579.900 TL
|Grande Panda Hibrit
|1.669.900 TL
|-
|600 2025
|1.989.900 TL
|1.854.900 TL
|500e 2025
|2.149.900 TL
|-
Egea Sedan fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Nakit Kampanyalı Fiyat
|Multijet 130 Hp Gsr - Dizel
|Easy 1.6 Manuel
|1.499.900 TL
|1.499.900 TL
|Multijet 130 Hp Gsr - Dizel
|Urban 1.6 Manuel
|1.599.900 TL
|1.519.900 TL
|Multijet 130 Hp Gsr - Dizel
|Lounge 1.6 Manuel
|1.674.900 TL
|1.589.900 TL
|Multijet 130 Hp Dct Gsr - Dizel
|Easy 1.6 Otomatik
|1.950.900 TL
|1.850.900 TL
|Multijet 130 Hp Dct Gsr - Dizel
|Urban 1.6 Otomatik
|2.020.900 TL
|1.920.900 TL
|Multijet 130 Hp Dct Gsr - Dizel
|Lounge 1.6 Otomatik
|2.090.900 TL
|1.990.900 TL
Egea Sedan, Fiat’ın Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesine ulaşan sedan modeli olarak listede yer alıyor. Dizel motorlu manuel ve otomatik seçeneklerle sunulan model; günlük kullanım, aile ihtiyaçları ve filo tercihleri için erişilebilir seçeneklerden biri olmaya devam ediyor.
Egea Sedan opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Tavsiye Edilen %75 ÖTV'li Opsiyon Bedeli
|Tavsiye Edilen %80 ÖTV'li Opsiyon Bedeli
|Paket
|Konfor Paket
|19.500 TL
|20.060 TL
|Lounge
|Plus Paket
|57.650 TL
|59.290 TL
|Easy
|Ücretli Renkler
|13.000 TL
|13.370 TL
|Easy, Urban, Lounge
|Yedek Lastik
|13.000 TL
|13.370 TL
|Easy, Urban, Lounge
Egea Cross fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Nakit Kampanyalı Fiyat
|Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel
|Street 1.6 Otomatik
|1.990.900 TL
|1.890.900 TL
|Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel
|Urban 1.6 Otomatik
|2.026.900 TL
|1.926.900 TL
|Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel
|Lounge 1.6 Otomatik
|2.062.900 TL
|1.962.900 TL
|Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel
|Limited 1.6 Otomatik
|2.099.900 TL
|1.999.900 TL
Egea Cross, Egea ailesinin crossover karakterli üyesi olarak daha yüksek gövde yapısı ve şehir kullanımına uygun pratikliğiyle öne çıkıyor. Otomatik şanzımanlı dizel seçeneklerle listelenen model, SUV benzeri kullanım beklentisi olan kullanıcılara hitap ediyor.
Egea Cross opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Tavsiye Edilen %75 ÖTV'li Opsiyon Bedeli
|Tavsiye Edilen %80 ÖTV'li Opsiyon Bedeli
|Paket
|Metalik Renkler
|13.000 TL
|13.370 TL
|Street, Urban, Lounge, Limited
|Konfor Paket
|19.500 TL
|20.060 TL
|Street hariç ilgili donanım
Grande Panda Elektrikli 2026 fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Aya Özel Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Fiyat
|83 kW/113 Hp - Elektrikli
|La Prima 44 kWh Otomatik
|1.544.900 TL
|1.644.900 TL
Grande Panda Elektrikli, Fiat’ın şehir odaklı elektrikli modellerinden biri olarak Eylül 2026 fiyat listesinde yer alıyor. Kompakt yapısı ve otomatik şanzımanlı elektrikli altyapısıyla günlük kullanım için konumlanan model, nakit kampanyalı fiyatıyla dikkat çekiyor.
Grande Panda Elektrikli opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Renk
|Opsiyon Bedeli
|Buz Beyazı
|-
|Su Yeşili
|15.000 TL
|Limon Sarı
|15.000 TL
|Tutku Kırmızı
|15.000 TL
|Luna Bronz
|15.000 TL
|Göl Mavisi
|15.000 TL
|Sonsuz Siyah
|15.000 TL
500e 2026 fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|87 kW/118 Hp - Elektrik
|Giorgio Armani 42 kWh Otomatik
|2.379.900 TL
500e, Fiat’ın tamamen elektrikli şehir otomobili ailesinde konumlanan modellerinden biri. Eylül 2026 listesinde Giorgio Armani donanımıyla görünen 2026 model yılı versiyon, kompakt gövde yapısı ve elektrikli kullanımıyla şehir odaklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Topolino fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Nakit Kampanyalı Fiyat
|6 kW/8 Hp - Elektrikli
|Topolino 5.4 kWh Otomatik
|629.900 TL
|579.900 TL
|6 kW/8 Hp - Elektrikli
|Topolino Plus 5.4 kWh Otomatik
|654.900 TL
|604.900
Topolino, Fiat’ın şehir içi kısa mesafe kullanımına odaklanan elektrikli mikro mobilite modeli olarak listede yer alıyor. Küçük boyutları dar şehir alanlarında pratiklik arayan kullanıcılara hitap eden model, Eylül listesinin en düşük fiyatlı seçeneği oldu.
Topolino opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Mercan Turuncusu
|10.000 TL
|Topolino
Grande Panda Hibrit fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Mhev 110hp Edct - Hibrit
|Icon 1.2 Otomatik
|1.669.900 TL
|Mhev 110hp Edct - Hibrit
|La Prima 1.2 Otomatik
|1.789.900 TL
Grande Panda Hibrit, Fiat’ın Grande Panda ailesindeki hibrit motorlu seçenek olarak listede bulunuyor. Icon ve La Prima donanımlarıyla sunulan model, elektrikli versiyona alternatif olarak hibrit altyapı tercih eden kullanıcılar için daha geleneksel kullanım karakteri sunuyor.
Grande Panda Hibrit opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Renk
|Opsiyon Bedeli
|Buz Beyazı
|21.000 TL
|Su Yeşili
|21.000 TL
|Limon Sarı
|21.000 TL
|Tutku Kırmızı
|21.000 TL
|Luna Bronz
|21.000 TL
|Göl Mavisi
|21.000 TL
|Sonsuz Siyah
|21.000 TL
600 2025 fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|115 kW/156 HP
|La Prima 54 kWh Otomatik
|1.989.900 TL
600 2025 yılı opsiyon fiyatları - Eylül 2026
|Renk
|Opsiyon Bedeli
|Buz Beyazı
|11.360 TL
|Mercan Kırmızısı
|11.360 TL
|Güneş Turuncusu
|17.050 TL
|Kum Beji
|17.050 TL
|Okyanus Yeşili
|17.050 TL
|Bulut Mavi
|17.050 TL
500e 2025 fiyatları - Eylül 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|87 kW/118 HP - Elektrik
|La Prima Cabrio 42 kWh Otomatik
|2.149.900 TL
Fiat'ın Eylül 2026 fiyat listesinde 2025 model yılı 500e de bulunuyor. La Prima Cabrio donanımıyla listelenen model, 87 kW/118 HP elektrikli motor ve 42 kWh batarya ile 2.149.900 TL tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına sahip.