Eylül 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Bazı Modellerde 100 Bin TL’ye Varan İndirim!

Fiat, Eylül 2026 dönemi için geçerli güncel fiyat listesini açıkladı. Listede Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda Elektrikli, 500e, Topolino, Grande Panda Hibrit, Fiat 600 2025 ve 500e 2025 modelleri yer alıyor.

Egea'dan Topolino'ya markanın sıfır otomobil modellerindeki yeni fiyatlar ve kampanyalı seçenekler de yeni listeyle belli oldu.

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Bu içerikte Fiat’ın Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım listelerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, nakit kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini bir araya getirdik.

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Fiat fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Egea Sedan 1.499.900 TL - Egea Cross 1.990.900 TL 1.890.900 TL Grande Panda Elektrikli 2026 1.544.900 TL - 500e 2026 2.379.900 TL - Topolino 629.900 TL 579.900 TL Grande Panda Hibrit 1.669.900 TL - 600 2025 1.989.900 TL 1.854.900 TL 500e 2025 2.149.900 TL -

Egea Sedan fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Nakit Kampanyalı Fiyat Multijet 130 Hp Gsr - Dizel Easy 1.6 Manuel 1.499.900 TL 1.499.900 TL Multijet 130 Hp Gsr - Dizel Urban 1.6 Manuel 1.599.900 TL 1.519.900 TL Multijet 130 Hp Gsr - Dizel Lounge 1.6 Manuel 1.674.900 TL 1.589.900 TL Multijet 130 Hp Dct Gsr - Dizel Easy 1.6 Otomatik 1.950.900 TL 1.850.900 TL Multijet 130 Hp Dct Gsr - Dizel Urban 1.6 Otomatik 2.020.900 TL 1.920.900 TL Multijet 130 Hp Dct Gsr - Dizel Lounge 1.6 Otomatik 2.090.900 TL 1.990.900 TL

Egea Sedan, Fiat’ın Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesine ulaşan sedan modeli olarak listede yer alıyor. Dizel motorlu manuel ve otomatik seçeneklerle sunulan model; günlük kullanım, aile ihtiyaçları ve filo tercihleri için erişilebilir seçeneklerden biri olmaya devam ediyor.

Egea Sedan opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Tavsiye Edilen %75 ÖTV'li Opsiyon Bedeli Tavsiye Edilen %80 ÖTV'li Opsiyon Bedeli Paket Konfor Paket 19.500 TL 20.060 TL Lounge Plus Paket 57.650 TL 59.290 TL Easy Ücretli Renkler 13.000 TL 13.370 TL Easy, Urban, Lounge Yedek Lastik 13.000 TL 13.370 TL Easy, Urban, Lounge

Egea Cross fiyatları - Eylül 2026

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Nakit Kampanyalı Fiyat Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel Street 1.6 Otomatik 1.990.900 TL 1.890.900 TL Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel Urban 1.6 Otomatik 2.026.900 TL 1.926.900 TL Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel Lounge 1.6 Otomatik 2.062.900 TL 1.962.900 TL Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel Limited 1.6 Otomatik 2.099.900 TL 1.999.900 TL

Egea Cross, Egea ailesinin crossover karakterli üyesi olarak daha yüksek gövde yapısı ve şehir kullanımına uygun pratikliğiyle öne çıkıyor. Otomatik şanzımanlı dizel seçeneklerle listelenen model, SUV benzeri kullanım beklentisi olan kullanıcılara hitap ediyor.

Egea Cross opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Tavsiye Edilen %75 ÖTV'li Opsiyon Bedeli Tavsiye Edilen %80 ÖTV'li Opsiyon Bedeli Paket Metalik Renkler 13.000 TL 13.370 TL Street, Urban, Lounge, Limited Konfor Paket 19.500 TL 20.060 TL Street hariç ilgili donanım

Grande Panda Elektrikli 2026 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Aya Özel Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Fiyat 83 kW/113 Hp - Elektrikli La Prima 44 kWh Otomatik 1.544.900 TL 1.644.900 TL

Grande Panda Elektrikli, Fiat’ın şehir odaklı elektrikli modellerinden biri olarak Eylül 2026 fiyat listesinde yer alıyor. Kompakt yapısı ve otomatik şanzımanlı elektrikli altyapısıyla günlük kullanım için konumlanan model, nakit kampanyalı fiyatıyla dikkat çekiyor.

Grande Panda Elektrikli opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Renk Opsiyon Bedeli Buz Beyazı - Su Yeşili 15.000 TL Limon Sarı 15.000 TL Tutku Kırmızı 15.000 TL Luna Bronz 15.000 TL Göl Mavisi 15.000 TL Sonsuz Siyah 15.000 TL

500e 2026 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat 87 kW/118 Hp - Elektrik Giorgio Armani 42 kWh Otomatik 2.379.900 TL

500e, Fiat’ın tamamen elektrikli şehir otomobili ailesinde konumlanan modellerinden biri. Eylül 2026 listesinde Giorgio Armani donanımıyla görünen 2026 model yılı versiyon, kompakt gövde yapısı ve elektrikli kullanımıyla şehir odaklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Topolino fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Nakit Kampanyalı Fiyat 6 kW/8 Hp - Elektrikli Topolino 5.4 kWh Otomatik 629.900 TL 579.900 TL 6 kW/8 Hp - Elektrikli Topolino Plus 5.4 kWh Otomatik 654.900 TL 604.900

Topolino, Fiat’ın şehir içi kısa mesafe kullanımına odaklanan elektrikli mikro mobilite modeli olarak listede yer alıyor. Küçük boyutları dar şehir alanlarında pratiklik arayan kullanıcılara hitap eden model, Eylül listesinin en düşük fiyatlı seçeneği oldu.

Topolino opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Mercan Turuncusu 10.000 TL Topolino

Grande Panda Hibrit fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Mhev 110hp Edct - Hibrit Icon 1.2 Otomatik 1.669.900 TL Mhev 110hp Edct - Hibrit La Prima 1.2 Otomatik 1.789.900 TL

Grande Panda Hibrit, Fiat’ın Grande Panda ailesindeki hibrit motorlu seçenek olarak listede bulunuyor. Icon ve La Prima donanımlarıyla sunulan model, elektrikli versiyona alternatif olarak hibrit altyapı tercih eden kullanıcılar için daha geleneksel kullanım karakteri sunuyor.

Grande Panda Hibrit opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Renk Opsiyon Bedeli Buz Beyazı 21.000 TL Su Yeşili 21.000 TL Limon Sarı 21.000 TL Tutku Kırmızı 21.000 TL Luna Bronz 21.000 TL Göl Mavisi 21.000 TL Sonsuz Siyah 21.000 TL

600 2025 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat 115 kW/156 HP La Prima 54 kWh Otomatik 1.989.900 TL

600 2025 yılı opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Renk Opsiyon Bedeli Buz Beyazı 11.360 TL Mercan Kırmızısı 11.360 TL Güneş Turuncusu 17.050 TL Kum Beji 17.050 TL Okyanus Yeşili 17.050 TL Bulut Mavi 17.050 TL

500e 2025 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat 87 kW/118 HP - Elektrik La Prima Cabrio 42 kWh Otomatik 2.149.900 TL

Fiat'ın Eylül 2026 fiyat listesinde 2025 model yılı 500e de bulunuyor. La Prima Cabrio donanımıyla listelenen model, 87 kW/118 HP elektrikli motor ve 42 kWh batarya ile 2.149.900 TL tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına sahip.