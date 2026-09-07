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Eylül 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Bazı Modellerde 100 Bin TL’ye Varan İndirim!

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Fiat, Eylül 2026 dönemi için geçerli güncel fiyat listesini açıkladı. Listede Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda Elektrikli, 500e, Topolino, Grande Panda Hibrit, Fiat 600 2025 ve 500e 2025 modelleri yer alıyor.

Eylül 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Bazı Modellerde 100 Bin TL’ye Varan İndirim!
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Egea'dan Topolino'ya markanın sıfır otomobil modellerindeki yeni fiyatlar ve kampanyalı seçenekler de yeni listeyle belli oldu.

Bu içerikte Fiat’ın Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım listelerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, nakit kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

Eylül 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Bazı Modellerde 100 Bin TL’ye Varan İndirim!
Fiat Egea Sedan
Fiat Egea Cross
Fiat Grande Panda Elektrikli
Fiat 500e +4

Fiat fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Egea Sedan 1.499.900 TL -
Egea Cross 1.990.900 TL 1.890.900 TL
Grande Panda Elektrikli 2026 1.544.900 TL -
500e 2026 2.379.900 TL -
Topolino 629.900 TL 579.900 TL
Grande Panda Hibrit 1.669.900 TL -
600 2025 1.989.900 TL 1.854.900 TL
500e 2025 2.149.900 TL -

Egea Sedan fiyatları - Eylül 2026

Fiat Egea Sedan

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Nakit Kampanyalı Fiyat
Multijet 130 Hp Gsr - Dizel Easy 1.6 Manuel 1.499.900 TL 1.499.900 TL
Multijet 130 Hp Gsr - Dizel Urban 1.6 Manuel 1.599.900 TL 1.519.900 TL
Multijet 130 Hp Gsr - Dizel Lounge 1.6 Manuel 1.674.900 TL 1.589.900 TL
Multijet 130 Hp Dct Gsr - Dizel Easy 1.6 Otomatik 1.950.900 TL 1.850.900 TL
Multijet 130 Hp Dct Gsr - Dizel Urban 1.6 Otomatik 2.020.900 TL 1.920.900 TL
Multijet 130 Hp Dct Gsr - Dizel Lounge 1.6 Otomatik 2.090.900 TL 1.990.900 TL

Egea Sedan, Fiat’ın Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesine ulaşan sedan modeli olarak listede yer alıyor. Dizel motorlu manuel ve otomatik seçeneklerle sunulan model; günlük kullanım, aile ihtiyaçları ve filo tercihleri için erişilebilir seçeneklerden biri olmaya devam ediyor.

Egea Sedan opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Tavsiye Edilen %75 ÖTV'li Opsiyon Bedeli Tavsiye Edilen %80 ÖTV'li Opsiyon Bedeli Paket
Konfor Paket 19.500 TL 20.060 TL Lounge
Plus Paket 57.650 TL 59.290 TL Easy
Ücretli Renkler 13.000 TL 13.370 TL Easy, Urban, Lounge
Yedek Lastik 13.000 TL 13.370 TL Easy, Urban, Lounge

Egea Cross fiyatları - Eylül 2026

Fiat Egea Cross

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Nakit Kampanyalı Fiyat
Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel Street 1.6 Otomatik 1.990.900 TL 1.890.900 TL
Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel Urban 1.6 Otomatik 2.026.900 TL 1.926.900 TL
Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel Lounge 1.6 Otomatik 2.062.900 TL 1.962.900 TL
Multijet 130 Hp Dct Gsr Traction+ - Dizel Limited 1.6 Otomatik 2.099.900 TL 1.999.900 TL

Egea Cross, Egea ailesinin crossover karakterli üyesi olarak daha yüksek gövde yapısı ve şehir kullanımına uygun pratikliğiyle öne çıkıyor. Otomatik şanzımanlı dizel seçeneklerle listelenen model, SUV benzeri kullanım beklentisi olan kullanıcılara hitap ediyor.

Egea Cross opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Tavsiye Edilen %75 ÖTV'li Opsiyon Bedeli Tavsiye Edilen %80 ÖTV'li Opsiyon Bedeli Paket
Metalik Renkler 13.000 TL 13.370 TL Street, Urban, Lounge, Limited
Konfor Paket 19.500 TL 20.060 TL Street hariç ilgili donanım

Grande Panda Elektrikli 2026 fiyatları - Eylül 2026

Fiat Grande Panda Elektrikli

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Aya Özel Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Fiyat
83 kW/113 Hp - Elektrikli La Prima 44 kWh Otomatik 1.544.900 TL 1.644.900 TL

Grande Panda Elektrikli, Fiat’ın şehir odaklı elektrikli modellerinden biri olarak Eylül 2026 fiyat listesinde yer alıyor. Kompakt yapısı ve otomatik şanzımanlı elektrikli altyapısıyla günlük kullanım için konumlanan model, nakit kampanyalı fiyatıyla dikkat çekiyor.

Grande Panda Elektrikli opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Renk Opsiyon Bedeli
Buz Beyazı -
Su Yeşili 15.000 TL
Limon Sarı 15.000 TL
Tutku Kırmızı 15.000 TL
Luna Bronz 15.000 TL
Göl Mavisi 15.000 TL
Sonsuz Siyah 15.000 TL

500e 2026 fiyatları - Eylül 2026

Fiat 500e

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
87 kW/118 Hp - Elektrik Giorgio Armani 42 kWh Otomatik 2.379.900 TL

500e, Fiat’ın tamamen elektrikli şehir otomobili ailesinde konumlanan modellerinden biri. Eylül 2026 listesinde Giorgio Armani donanımıyla görünen 2026 model yılı versiyon, kompakt gövde yapısı ve elektrikli kullanımıyla şehir odaklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Topolino fiyatları - Eylül 2026

Fiat Topolino

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Nakit Kampanyalı Fiyat
6 kW/8 Hp - Elektrikli Topolino 5.4 kWh Otomatik 629.900 TL 579.900 TL
6 kW/8 Hp - Elektrikli Topolino Plus 5.4 kWh Otomatik 654.900 TL 604.900

Topolino, Fiat’ın şehir içi kısa mesafe kullanımına odaklanan elektrikli mikro mobilite modeli olarak listede yer alıyor. Küçük boyutları dar şehir alanlarında pratiklik arayan kullanıcılara hitap eden model, Eylül listesinin en düşük fiyatlı seçeneği oldu.

Topolino opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Mercan Turuncusu 10.000 TL Topolino

Grande Panda Hibrit fiyatları - Eylül 2026

Fiat Grande Panda Hibrit

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
Mhev 110hp Edct - Hibrit Icon 1.2 Otomatik 1.669.900 TL
Mhev 110hp Edct - Hibrit La Prima 1.2 Otomatik 1.789.900 TL

Grande Panda Hibrit, Fiat’ın Grande Panda ailesindeki hibrit motorlu seçenek olarak listede bulunuyor. Icon ve La Prima donanımlarıyla sunulan model, elektrikli versiyona alternatif olarak hibrit altyapı tercih eden kullanıcılar için daha geleneksel kullanım karakteri sunuyor.

Grande Panda Hibrit opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Renk Opsiyon Bedeli
Buz Beyazı 21.000 TL
Su Yeşili 21.000 TL
Limon Sarı 21.000 TL
Tutku Kırmızı 21.000 TL
Luna Bronz 21.000 TL
Göl Mavisi 21.000 TL
Sonsuz Siyah 21.000 TL

600 2025 fiyatları - Eylül 2026

Fiat 600

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
115 kW/156 HP La Prima 54 kWh Otomatik 1.989.900 TL

600 2025 yılı opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Renk Opsiyon Bedeli
Buz Beyazı 11.360 TL
Mercan Kırmızısı 11.360 TL
Güneş Turuncusu 17.050 TL
Kum Beji 17.050 TL
Okyanus Yeşili 17.050 TL
Bulut Mavi 17.050 TL

500e 2025 fiyatları - Eylül 2026

Fiat 500e

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
87 kW/118 HP - Elektrik La Prima Cabrio 42 kWh Otomatik 2.149.900 TL

Fiat'ın Eylül 2026 fiyat listesinde 2025 model yılı 500e de bulunuyor. La Prima Cabrio donanımıyla listelenen model, 87 kW/118 HP elektrikli motor ve 42 kWh batarya ile 2.149.900 TL tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına sahip.

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