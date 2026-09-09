Suzuki’nin Eylül 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde Vitara Hibrit, S-Cross Hibrit ve Swift Hibrit modelleri yer alıyor.

Suzuki, Eylül 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyat listesini paylaştı. Markanın güncel listesinde Vitara Hibrit, S-Cross Hibrit ve Swift Hibrit modelleri yer alıyor. Özellikle Vitara ve S-Cross’un bazı versiyonlarında fiyat artışları dikkat çekiyor.

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Bu içerikte Suzuki’nin Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazında donanım seçeneklerini, tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatlarını ve kampanyalı fiyatları bir araya getiriyoruz.

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Suzuki fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Vitara Hibrit 2.108.000 TL 2.063.000 TL S-Cross Hibrit 2.325.000 TL 2.225.000 TL Swift Hibrit - 2.079.000 TL

Vitara Hibrit fiyatları - Eylül 2026

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.4 MHEV, Benzinli 6AT GL Elegance Tek Renk, 4x2 2.108.000 TL 2.063.000 TL 1.4 MHEV, Benzinli 6AT GL Elegance Çift Renk, 4x2 2.158.000 TL 2.113.000 TL 1.4 MHEV, Benzinli 6AT AllGrip GL Elegance Tek Renk, 4x4 2.535.000 TL 2.329.000 TL 1.4 MHEV, Benzinli 6AT AllGrip GL Elegance Çift Renk, 4x4 2.585.000 TL 2.379.000 TL 1.4 MHEV, Benzinli 6AT GLX Black Edition Çift Renk, 4x2 2.655.000 TL 2.585.000 TL 1.4 MHEV, Benzinli 6AT AllGrip GLX Black Edition Çift Renk, 4x4 2.753.000 TL 2.689.000 TL

Vitara Hibrit, Suzuki’nin SUV ürün gamındaki modellerinden biri olarak 1.4 MHEV benzinli motor, 6 ileri otomatik şanzıman ve 4x2 veya AllGrip 4x4 çekiş seçenekleriyle satışta. Eylül listesinde GL Elegance ve GLX Black Edition donanımları bulunuyor.

Vitara Hibrit opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

S-Cross Hibrit fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.4 MHEV, Benzinli 6AT GL Elegance, 4x2 2.325.000 TL 2.225.000 TL 1.4 MHEV, Benzinli 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance, 4x4 2.649.000 TL 2.609.000 TL 1.4 MHEV, Benzinli 6AT GLX Black Edition, 4x2 2.735.000 TL 2.640.000 TL 1.4 MHEV, Benzinli 6AT AllGrip GLX Black Edition, 4x4 2.803.000 TL 2.723.000 TL

S-Cross Hibrit, Eylül 2026 listesinde 1.4 MHEV benzinli motor ve 6 ileri otomatik şanzımanla sunuluyor. Modelde 4x2 ve AllGrip 4x4 seçenekleri bulunurken, donanım tarafında GL Elegance ve GLX Black Edition versiyonları yer alıyor.

S-Cross Hibrit opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Swift Hibrit fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 MHEV, Benzinli CVT LIFE Tek Renk, 4x2 - 2.079.000 TL 1.2 MHEV, Benzinli CVT LIFE Çift Renk, 4x2 - 2.109.000 TL

Swift Hibrit, Eylül 2026 listesinde 1.2 MHEV benzinli motor, CVT otomatik şanzıman ve 4x2 çekiş sistemiyle yer alıyor. Suzuki’nin fiyat listesinde Swift için 2026 model yılına ait tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı paylaşılmıyor; yalnızca 2025 model yılına ait kampanyalı anahtar teslim fiyatlar bulunuyor.

Swift Hibrit opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Suzuki Türkiye