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Eylül 2026 Volvo Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Volvo, Eylül 2026 döneminde farklı modellerinde sunduğu fiyat ve satın alma seçenekleriyle sıfır araç sahibi olmak isteyenlere çeşitli alternatifler sunuyor. İşte Volvo'nun Eylül ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri ve kampanya detayları...

Eylül 2026 Volvo Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Volvo, Eylül 2026 döneminde sıfır otomobil satın almayı planlayanların yakından takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Markanın elektrikli ve hibrit motor seçeneklerine sahip modellerinin fiyatlarının yanında Eylül ayına özel indirimler, kredi fırsatları ve satın alma avantajları da merak ediliyor.

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Yeni bir Volvo satın almayı düşünenler için aracın liste fiyatının yanı sıra sunulan finansman seçenekleri ve dönemsel kampanyalar da toplam satın alma maliyetinde belirleyici olabiliyor. Peki Eylül 2026 Volvo sıfır araç fiyatları ne kadar, Volvo'nun hangi modellerinde kampanya var? İşte Volvo Eylül 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

İçerikten Görseller

Eylül 2026 Volvo Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Volvo ES90

Volvo tüm modeller fiyat listesi - Eylül 2026

Volvo ES90

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
EX30 2.485.390 TL -
EX30 Cross Country 3.758.544 -
EX40 4.317.300 TL -
EC40 4.409.184 TL -
V60 5.478.326 TL -
XC60 7.292.014 TL -
XC90 11.123.054 TL -

Volvo XC90 Kampanyası: 250 Bin TL'ye Kadar Takas Desteği

Volvo XC90 Mild Hybrid ve XC90 Plug-in Hybrid modellerinde 30 Eylül 2026'ya kadar 250.000 TL'ye kadar takas desteği sunuluyor. Mevcut aracını takasa vererek XC90 sahibi olmak isteyen müşterilerin kendilerine özel koşulları öğrenmek için Volvo yetkili satıcılarıyla iletişime geçmesi gerekiyor.

Volvo XC60 Mild Hybrid Kampanyası: 6,311 Milyon TL'den Başlayan Fiyat

Yenilenen Volvo XC60 Mild Hybrid, 11-30 Eylül 2026 tarihleri arasında 6.311.151 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Bu kampanyanın fiyatına MTV, plaka masrafları, noter harcı ve trafik sigortasının dahil olmamakla birlikte kampanya yalnızca yenilenen XC60 Mild Hybrid modelleri için geçerlidir.

Volvo XC60 Plug-in Hybrid Kampanyası: 7,149 Milyon TL'den Başlayan Fiyat

Yenilenen Volvo XC60 Plug-in Hybrid için de 11-30 Eylül 2026 tarihleri arasında 7.149.476 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu fiyata MTV, plaka masrafları, noter harcı ve trafik sigortası dahil değildir.

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