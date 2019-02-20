Facebook, Intel işbirliğiyle geliştireceği yapay zeka çipi sayesinde Apple Siri ve Amazon Alexa’dan daha akıllı bir sanal asistan üretmeyi amaçlıyor.

Günümüzün en popüler teknolojilerinden bir tanesi sesli sanal asistanlar. Google, Apple, Amazon, IBM derken hemen her büyük teknoloji firması kendi sesli asistanını üretmenin peşine düşmüş durumda.

Bu yarışta “Ben de varım” diyen Facebook, Intel ile işbirliği anlaşması yaptıklarını açıkladı. Firmanın amacı ise daha özelleştirilmiş ve daha güçlü bir yapay zeka çipine sahip olmak. Bu çip sayesinde şirketin donanım departmanının da canlanması bekleniyor.

Facebook’un Baş Yapay Zeka Bilimcisi Yann LeCun, “Altına bakılmamış bir taş varsa üstünde çalışacağız.” açıklamasını yaptı.

Gelişmiş bir yapay zeka çipi sayesinde Facebook, içerik kontrol savaşında da elini güçlendirebilecek. Yapay zeka sayesinde zararlı içerikleri bulmak ve silmek daha kolay hale gelecek. Ayrıca firmanın yakın zamanda yenilenen donanım departmanı da bu çipten faydalanacak. Facebook’un donanım departmanı en son, 2018 yılının sonbaharında Portal adlı ilk Facebook markalı ürününü piyasaya sürmüştü.

Teknoloji devinin daha önceki asistanı M, Messenger uygulamasının içine yerleştirilmişti. Bu asistan yazı tabanlı olarak çalışıyordu. M’in çalışması kısmen yapay zekaya, kısmen de sözleşmeli çalışanların performansına dayanıyordu. Facebook bu asistanı en sonunda kaldırdı. Görünen o ki firma M’den vazgeçmesine rağmen kendine ait bir asistan fikrinde ısrarcı.

LeCun, Facebook’un yeni kullanımları olan akıllı dijital asistanlara yönelmesinin normal olduğunu belirtti.