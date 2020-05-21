Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, popüler mesajlaşma uygulaması Messenger için gizlilik ve güvenlik odaklı yeni bir özellik yayınladı. Söz konusu özellik, kullanıcıları dolandırmayı amaçlayan hesapların makine öğrenimi ile tespit edilmesini sağlıyor.

Dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan Facebook, Messenger kullanıcılarını dolandırmak isteyen kötü niyetli kişileri tespit etmeyi ve engellemeyi hedefleyen yeni bir özellik duyurdu. ABD’li şirkete göre söz konusu özellik, şüpheli etkinlikleri bulunan hesapları tarıyor ve kısa sürede çok sayıda arkadaş ve mesaj isteği gönderen hesapları tespit etmek için makine öğrenimini kullanıyor.

Aynı zamanda 18 yaşın altındaki kullanıcılara şüphe uyandıracak sayıda arkadaşlık isteği gönderen hesapları da mercek altına alan özellik, çok önemli bir algoritma değişikliğine işaret ediyor. Eğer algoritma karşı tarafta şüpheli bir etkinlik algılarsa, kullanıcıyı engelleyebileceğiniz veya mesaj isteğini reddebileceğiniz bir uyarı gösteriyor.

Geçtiğimiz mart ayında bazı Android kullanıcılarına sunulan ve test edilen özellik, önümüzdeki haftalarda iOS ve Android platformundaki tüm kullanıcılar için yayınlanacak. Facebook, makine öğreniminden güç alan yeni özelliği ile küçük yaştaki kullanıcıları kötü niyetli kişilerden korumayı ve insanları dolandırmayı amaçlayan kişileri engellemeyi amaçlıyor.

Özelliğe dair bir açıklama yapan ABD’li sosyal medya devi, “Yeni özelliğimiz, 18 yaşın altındaki insanların, bir yetişkinle etkileşime girerken dikkatli olmalarını sağlamanın yanı sıra, bir mesaja cevap vermeden önce onlara farkındalık kazandırıyor” dedi.

Algoritmanın tamamen makine öğreniminin kontrolünde olacağını söyleyen Facebook, hesapların taranma sürecinde insanların görev almayacağını ve kimsenin hassas bilgileri görmeyeceğini belirtti.

Bu arada Facebook, geçtiğimiz hafta Messenger uygulaması içinden erişilebilen yeni video konferans özelliği Rooms’u tüm dünyada yayınlamıştı. Yakında WhatsApp ve Instagram entegrasyonu da kazanacak olan hizmet, 50 katılımcıya kadar görüntülü sohbet imkanı sunuyor. Sosyal medya devi, Facebook hesabı olmayanların dahi kullanıcılara davetiye göndererek görüşmelere davet edebileceğini belirtmişti.