Facebook'tan çıkıp Instagram'dan mesaj atmaya, Instagram'dan çıkıp WhatsApp'tan yazmaya veda etmeye hazırlanmamız gerekiyor olabilir. Facebook gelecekte bütün platformları bağlamayı planlıyor.

2003 yılında Harvard Üniversitesi'nde Mark Zuckerberg, öğrencilerin birbirlerine çekicilik notu verebilecekleri bir site kurmaya başladı. Bu site daha sonraları yapısında değişikliklerle Facebook haline gelecekti.

"Hepsine hükmedecek tek bir sosyal ağ, hepsini o satın alacak. Hepsini bir araya getirip kullanıcıları birbirine bağlayacak." şiarıyla hareket eden Zuckerberg, zaman içerisinde Instagram, WhatsApp, Messenger gibi sosyal ağların da sahibi haline gelmişti. Şimdi bütün ağları birbirine bağlamayı planlıyor.

Ayrıysak da beraberiz

Facebook CEO'sunun yeni planı, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram DM özelliklerini bir araya getirecek yeni bir yapı kurmayı içeriyor. Böylece bu üç platformun da kendi içinde bir mesajlaşma özelliği olmaya devam edecek ancak bu uygulamalardan başka uygulamalardaki arkadaşlarımıza da mesaj gönderebileceğiz.

Yeni özellik kullanılmaya başladığında farklı uygulamalar arasında bağlantı göndermek çok daha kolay hale gelecek. Diyelim ki Webtekno Instagram sayfasında bir gönderi beğendiğiniz ancak göndermek istediğiniz arkadaşınız Facebook kullanıyor. Sorunsuz bir şekilde o gönderiyi Messenger'a gönderebileceksiniz. Bunu da Instagram'ın kendi içindeki mesaj bölümünden yapabileceksiniz.

Aslında Facebook Messenger ve Instagram arasındaki benzerlikler, iki uygulamanın mesajlaşma fasilitelerinin bağlantılanması ile birlikte gittikçe daha fazla hale gelmişti. Belli bir mesaja cevap verme, cevaplara ifade bırakma gibi özelliklerin eklenmesiyle iki uygulama arasında kullanım deneyimi açısından benzerlik oluşturulmuştu.

WhatsApp'ın nasıl bağlanacağı merak konusu

Instagram ve Facebook'u mesajlaşma anlamında bağlamak çok da zor değil. İşin içine WhatsApp da dahil olduğunda ise adeta çarşı pazar karışıyor zira WhatsApp uygulaması telefon numaraları üzerinden bağlantı sağlıyor. Yani Facebook ya da Instagram'da numaranızı vermeden WhatsApp ile bağlı kullanım pek olası değil. Bağlanabildiği senaryoda ise güvenlik risklerinin sayıları ve boyutları artmış oluyor.