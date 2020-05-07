Bir Facebook SDK'sı, iOS Uygulamalarına Erişimi Engelledi

iOS kullanıcıları dün akşam ilginç bir sorunla karşılaştılar. İşletim sisteminde kaynaklanan bir sorun; Spotify, Tinder ve Pinterest gibi onlarca popüler uygulamanın çökmesine neden oluyordu. Daha sonra bu sorunun Facebook'un bir yazılım geliştirme kitinden kaynaklandığı anlaşıldı.

Çoğunlukla stabilitesiyle övülen iOS, dün akşam itibarıyla ilginç bir sorunla karşı karşıya kaldı. Tüketici raporlarına dayanan arıza takip platformu Downdetector'de yer alan bilgilere göre, iOS kullanıcıları bir süre Spotify, TikTok ve diğer popüler uygulamalara erişim sağlayamadılar.

Tüketiciler tarafından yapılan raporlamalara göre iOS işletim sisteminde yaşanan sorun; Pinterest ve Tinder gibi uygulamaları da etkiledi. Yani problemin kaynağının ne olduğu bilinmiyordu ancak kullanıcılar, geliştirici ya da tür fark etmeksizin pek çok popüler uygulamaya erişemiyorlardı. İlginç bir şekilde bazı kullanıcılar hiç sorun yaşamazsak bazıları uygulamaya giriş dahi yapamadı.

Facebook, yaşanan sorunun kendi SDK'sından kaynaklandığını kabul etti

iOS işletim sisteminde yaşanan sorunlar, bağımsız geliştiricileri de harekete geçirdi. GitHub'da konuşulmaya başlanan olay, kısa bir süre içerisinde sorunun tespit edilmesine de katkı sağladı. Yapılan belirlemelere göre sorunun gerçek kaynağı, Facebook'un bir SDK'sıydı. Yani Facebook'a ait bir yazılım geliştirme kitinde meydana gelen hata, milyonlarca iOS kullanıcısının onlarca popüler uygulamaya erişememesine neden olmuştu.

Konuyla ilgili olarak bir Facebook sözcüsünden de açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalarda konunun Facebook'a ait bir SDK'dan kaynaklandığı kabul edilirken sorunun hızlıca tespit edilip, gerekli işlemlerin yapıldığı ve artık sorun kalmadığı bildirildi. Facebook sözcüsü, konuyla ilgili olarak iOS kullanıcılarından özür diledi. Milyonlarca iOS kullanıcısını etkileyen sorun, ilgili SDK'daki sunucu yapılandırma güncellemesinin devre dışı bırakılmasıyla çözülmüş oldu.