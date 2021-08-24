Facebook'a Sesli ve Görüntülü Görüşme Geliyor

Facebook, ana uygulamasında sesli ve görüntülü görüşme yapılmasına imkan tanıyan bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, Messenger'ın bypass edilmesine yol açacak gibi görünüyor. Facebook, neden böyle bir özellik üzerinde çalıştığına dair net bir açıklama ise yapmadı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, uygulamaları için yeni bir karar aldı. Alınan bu karar kapsamında kullanıcılar, Facebook'un ana uygulamasında sesli ve görüntülü görüşmeler yapabilecekler. Bu işlemi bir süredir Messenger isimli harici bir uygulama üzerinden sürdüren Facebook'un neden böyle bir karar aldığı ise tam olarak net değil.

Facebook'un üzerinde çalıştığı yeni özellik, ilk kez Bloomberg tarafından duyuruldu. Daha sonra The Verge, Facebook'tan konuyla ilgili bilgi talebinde bulundu. Bir Facebook sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda, Messenger'ı bypass edecek özelliğin test edildiğini doğruladı. Sözcüye göre Facebook'un ana uygulamasına sesli ve görüntülü görüşme imkanı tanıyan özellik, başta ABD olmak üzere pek çok ülkede test ediliyor.

"Zamanla daha fazlasını göreceksiniz"

Facebook'un aldığı karar, kullanıcılar için oldukça kafa karıştırıcı. Zira şirket, Messenger'a çok fazla ilgi gösteriyor. Hatta bir süredir Messenger, Instagram ile ortak olarak bile kullanılabiliyor. İşte tüm bunlar yaşanırken Facebook'un böyle ilginç bir karar alması, Messenger işlevsiz hale mi getirilecek diye düşündürüyor. Bir Facebook yöneticisi ise konuyla ilgili olarak; zamanla daha fazla açıklama yapılacağını söylüyor.

Aslına bakacak olursak Facebook, 2019 yılında da benzer bir özelliği test etmişti. Şirket, bu özellik kapsamında Facebook üzerinden mesajlaşmayı mümkün kılmıştı. Ancak daha sonra, bu özellikle ilgili hiçbir gelişme yaşanmadı. Şirket, bir grup kullanıcı ile test ettiği özelliği sessiz sedasız devre dışı bıraktı. Şirket, 2 yıl sonra yeniden test etmeye başladığı özelliği bir kez daha rafa kaldırabilir.