Ülkemizdeki Vakaların Yaklaşık %40’ı İstanbul’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da paylaştığı açıklamada İstanbul özelinde ancak tüm ülkeyi ilgilendiren bir açıklama yaptı. Koca, ülkedeki vakaların yaklaşık %40'ının İstanbul'da olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yılın mart ayında birçok ülkenin ardından ülkemizde de tespit edilen ve kısa sürede önlemlerin alınmasına neden olan COVID-19, halen etkisini sürdürmeye devam ediyor. Öyle ki mutasyonlar ve bir nebze gevşetilen önlemlerin etkisiyle birlikte virüs, şu anda ülkemizde üçüncü zirvesini yaşıyor.

Açıklanan verilere göre bugün, COVID-19 teşhisi konulan vaka sayısı 55.791’i buldu. Bunlardan 2.408’i hasta olarak sınıflandırılırken virüs, son 24 saat içinde 253 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Her hafta paylaşılan ‘İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde)’ grafiğiyse virüsün ülkemizde çok kısa süre içinde etkisini artırdığını gösterdi.

Vakaların %40’ı İstanbul’da:

Bugünse ülkemizdeki bu artışı grafiklerin yanı sıra çok açık bir şekilde gözler önüne seren bir açıklama yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada yalnızca İstanbul özelinde açıklamalarda bulundu. Ancak yapılan açıklama, ülkenin tamamını etkileyen bir durumdan bahsediyordu. Bakan’ın açıklaması şu şekildeydi:

“İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40’ı İstanbul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz.”

Son haftalarda İstanbul’da görülen artış:

İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı grafiklerinin ilki, şubat ayının ikinci haftasında, 8 - 14 Şubat tarihlerini kapsayacak şekilde paylaşılmıştı. Bu grafikte İstanbul, 100 bin kişide 60,19 değerine sahipti. Bundan hemen hemen 4 hafta sonra 6-12 Mart aralığını kapsayan grafikteyse bu oran 178,25’e yükselmişti. 13 - 19 Mart’ta 251,12 olarak gösterilen değer, son paylaşılan 27 Mart - 2 Nisan grafiğine göre 591,45’e yükseldi. İstanbul’daki artış oranı, Türkiye genelinde bazı illerde de yakın seviyelerde görüldü.