Harry Potter evreninin çok daha öncesinde yaşananları anlatan Fantastik Canavarlar serisinin üçüncü filminin adı belli oldu. Fantastik Canavarlar Serisi: Dumbledore'un Sırları isimli film, 15 Nisan 2022'de sevenleriyle buluşacak.

İlk olarak 2016 yılında gösterime giren Fantastik Canavarlar filmi, Harry Potter hayranlarının beğenilerini toplayarak bir seri haline gelmeyi başarmıştı. 2018 yılında hayranlarıyla buluşan Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları filminin ardından üçüncü film için de hazırlıklar tamamlandı ve önümüzdeki bahar ayında vizyona girecek yeni filmin adı belli oldu.

Önceki filmlerde olduğu gibi başrolde Eddie Redmayne'in yer aldığı yeni filmin adı, Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları olarak açıklandı. Filmde aynı zamanda Mads Mikkelsen, Jude Law, Ezra Miller gibi ünlü yıldızlar da yer alacak.

Filmin vizyon tarihi 3 ay erkene çekildi

Senaryosunu J. K. Rowling'in yazdığı yeni filmin yönetmen koltuğunda, ilk iki filmin yönetmeni David Yates oturuyor. Amber Heard ile boşanma davasından sonra çeşitli iddialar ile karşı karşıya kalan Johnny Depp'in Grindelwald rolünü devralan isim ise Mads Mikkelsen.

Merakla beklenen filmin vizyon tarihi ilk önce 15 Temmuz 2022 olarak belirlenmişti ancak filmin yapımcıları, hayranlara güzel bir haber vererek gösterimi 3 ay erken çektiklerini, yeni vizyon tarihinin 15 Nisan 2022 olduğunu açıkladı.