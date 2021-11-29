Farming Simulator 22 Oyuncu Sayısında Devleri Geride Bıraktı

Üç gün önce yayınlanan Farming Simulator 22, Steam’de anlık oyuncu sayısında GTA 5, Battlefield 2042 ve FIFA 22 gibi dev yapımları ardında bıraktı. Oyun, pazar günü anlık olarak 94 binden fazla oyuncuya ev sahipliği yaptı.

2021 yılı, oyun dünyası için genel olarak pek de 'iyi' bir yıl değildi. Özellikle geçtiğimiz haftalarda çıkış yapan Far Cry 6, Battlefield 2042 ve Call of Duty: Vanguard gibi devasa yapımlar, oyuncuların beğenisini toplayamadı. Fakat bu, Forza Horizon 5’in de sinir bozucu hatalarla çıktığı bu yıl içinde gerçekten 'beğenilen' bir oyun görmediğimiz anlamına gelmiyor.

Back 4 Blood, It Takes Two, Resident Evil Village ve Valheim gibi birçok yapım, bu yılın en çok konuşulanları arasında yer aldı. Öte yandan henüz üç gün önce çıkış yapan ve normal şartlarda hiç de böylesine bir haberle karşınıza gelmeyeceğini düşündüğünüz bir oyun, Steam’de anlık oyuncu sayısında Battlefield 2042’nin önüne geçti.

Farming Simulator 22, Battlefield 2042’den neredeyse iki kat daha fazla oyuncuya ev sahipliği yaptı:

Üç gün önce yayınlanan Farming Simulator 2022, bu yıl en çok beklenen yapımlarından biri olan Battlefield 2042’yi anlık oyuncu sayısında geçmeyi başardı. Genel anlamda serinin önceki oyunlarına fazlasıyla benzeyen, fakat bu yılki oyununda birkaç yenilik daha sunan Farming Simulator 22, anlık oyuncu sayısındaki farkı neredeyse iki katına kadar çıkardı.

Steam’in yayınladığı anlık oyuncu sayılarına göre Farming Simulator 22, pazar günü on binlerce oyuncu tarafından oynanıyordu ve o gün içinde en fazla 94 bin 744 oyuncuya ev sahipliği yapmıştı. Öte yandan aynı günde Battlefield 2042’nin anlık oyuncu sayısı en fazla 52 bin 524’ü görmüştü. Farming Simulator 22, aynı zamanda Steam’in en çok satılanlar listesinin başına da yerleşmeyi başardı.

Farming Simulator 22, Battlefield 2042 ve diğer pek çok oyunu geçerken aynı zamanda seri içinde de rekor kıran oyun oldu. Daha önceki anlık oyuncu sayısı rekoru, 59 bin oyuncuyla Farming Simulator 19’a aitti. Farming Simulator 22’yse bu sayıyı 105 bin ile güncelledi.