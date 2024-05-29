Yaşamımızın temel kaynağı suyun aşırı miktarlarda tükettiğinizde hayati tehlikesi var. “Sadece su içerek zehirlenmek mümkün mü?” sorusuna verilen cevap şaşırtıcı olabilir.

Evet, sadece su içerek zehirlenmek hatta ölmek mümkün. “Su zehirlenmesi” veya “hiponatremi” olarak da bilinen bu durum ile ne zaman karşı karşıya kalırız?

Kimler risk altında?

Su zehirlenmesi nedir?

Sodyum, vücudumuzdaki sıvı dengesinin korunmasında rol oynayan bir etmen. Normalde vücut, yeterli miktarda su ve elektrolit dengesini sağlarken vücuttaki su seviyesinin aşırı yükselmesi kandaki sodyum seviyesinin düşmesine neden oluyor ve bu da su zehirlenmesi demek.

Sodyum seviyesinin tehlikeli derecede düşmesi hücrelerin, beynin ve organların şişmesine sebep olarak ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

Nasıl zehirleniyoruz? Kimler risk altında?

Genellikle çok miktarda suyun, kısa sürede tüketilmesi sonucu meydana geliyor. Sporcular, askerler, maraton koşucuları gibi yoğun fiziksel aktivite sırasında fazla su tüketen kişiler ağırlıkla risk altında.

Maraton sırasında aşırı su içen bir koşucunun vücudu suyu hızlıca işleyemez ve sonucunda su zehirlenmesi ortaya çıkar.

Bunun yanı sıra bazı psikolojik rahatsızlıklara sahip bireyler de aşırı su tüketebiliyor. Polidipsi adı verilen bu durum, hastanın sürekli olarak büyük miktarlarda su içme isteği duymasına neden oluyor.

Su zehirlenmesinin belirtileri nelerdir?

Su zehirlenmesinin belirtileri, hafif baş ağrısından ciddi nörolojik sorunlara kadar değişebiliyor. İlk belirtiler genellikle baş ağrısının yanı sıra mide bulantısı ve kusma, zihin bulanıklığı, şişkinlik hissi olarak kendini gösteriyor.

Daha ileri aşamalarda ise bilinç kaybı, nöbetler, koma kendini gösteriyor. Bu belirtiler, vücuttaki hücrelerin, özellikle de beyin hücrelerinin, aşırı su alımı nedeniyle şişmesi sonucu ortaya çıkıyor.

Ne kadar su içmeliyiz?

Bir yetişkinin günde yaklaşık 2-3 litre su tüketilmesi önerilse de günlük su ihtiyacı kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. Özellikle spor yaparken veya sıcak havalarda bu miktar artabilir ancak yine de aşırıya kaçmamak gerekiyor.

Vücudunuzun susuzluk sinyallerini gözlemleyerek su tüketiminizi bu sinyallere göre ayarlayabilirsiniz.

Su hayat olsa da her şeyin fazlasının zarar olduğunu unutmamak gerekiyor. Su zehirlenmesi nadir görülse de dengeli ve bilinçli su tüketimi ile sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz.

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