Kalp krizlerinin genellikle sabaha karşı saatlerde yaşandığını fark ettiniz mi?

Araştırmalar, sabah saatlerine karşı meydana gelen kalp krizlerinin daha sık görüldüğünü kanıtlıyor.

Peki sizce neden günün herhangi bir saatinden ziyade sabaha karşı saatler kritiktir?

Stres hormonları, özellikle kortizol, sabah kalp krizleriyle ilişkilendiriliyor.

Sabaha karşı vücut, harekete geçmek ve güne hazırlanmak için kortizol gibi stres hormonlarını salgılar. Bu hormonların sabah saatlerinde en yüksek seviyelere ulaştığını biliyoruz. Kadınlarda, erkeklere nazaran stresin kalp krizi riski üzerinde daha büyük bir etkisi var.

Bunu göz önüne alınca sabahları yükselen kortizol seviyelerinin bu olayı tetiklemede önemli bir rol oynadığı görülüyor. Bazı araştırmacılar ise kalp krizlerinin nedeninin sadece kortizol salgısı olmadığını, kan dolaşımındaki bir protein olan PA1'in de etkili olabileceğini söylüyor.

Sabahları PA1, en yüksek seviyelerde olur.

PA1, kan pıhtılarının parçalanmasını önler ve yüksek seviyeleri kalp krizi riskini artırabilir. Ancak PA1 seviyelerinin sirkadiyen ritimle mi yoksa uyku ve hareketsizlikle mi ilişkili olduğu henüz tam olarak bilinmiyor.

Sabaha karşı yaşanan kalp krizi riski, trombositlerin kandaki yapışkanlığının artması, adrenal bezlerin artan aktivitesi gibi çeşitli faktörlerle ilişkilendiriliyor.

Ayrıca en önemli nedeni, belki de hiçbirimizin bilmediği gibi su kaybı!

Evet, yanlış duymadınız. Vücudumuz gece saatlerinde özellikle çok sıvı kaybediyor. Vücudumuzda neredeyse 5 ila 7 litre arasında kan dolaşır bunun bir bölümü de sudur, vücutta aşırı su kaybedildiği zaman ise kan koyulaşır.

Özellikle sabaha karşı saat 3-6 arasında sıklıkla görülen kalp krizlerinin en büyük nedeni ağızdan nefes alıp vermek, horlamak ve terlemek. Çünkü vücut, böyle anlarsa su kaybedince kan koyulaşıyor; bu da kalp krizi riskini artırıyor.

Uyumadan önce bir iki bardak su içmeyi ihmal etmeyin.

Sabahın erken saatlerindeki kalp krizlerine hormonal değişikliklerin yanında sıvı kaybının da neden olduğunu açıklayan uzmanlar, zamanında ve doğru müdahale edilmediği takdirde kalp durması gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtiyorlar.

Siz siz olun, uyumadan önce başucunuza bir bardak su koymayı ihmal etmeyin!

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