Fenerbahçe Sitesindeki Tüm Yazılar İşaret Diline Çevriliyor

Fenerbahçe Spor Kulübü, bugün paylaştığı duyuruda tüm internete örnek olacak bir uygulamayı hayata geçirdiğini duyurdu. Kulüp, internet sitesindeki sayfalarda işitme engelliler için yapay zekâ destekli işaret dili çeviricisini kullanıma sundu.

Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinden birisi olan Fenerbahçe, bugün yalnızca spor kulüplerine değil, dünyada ve ülkemizdeki tüm internet platformlarına örnek olacak bir uygulamayı hayata geçirdi. Kulüp, internet sitesine işitme engelli bireyler ile arasındaki bariyeri kaldırmak için yapay zekâ destekli işaret dili çeviricisini yayınladı.

Paylaşılan duyuruda kulüp, ‘Geleceğin Dijital Dünyası’ndaki yerini almak için adımlar attığını ifade etti. Kapsayıcı spor kulübü olmasının yanı sıra aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Fenerbahçe, ‘Engelsiz Çeviri’ projesini hayata geçirdiğini açıkladı. Peki proje kapsamında kulübün internet sitesinde kullanıma sunulan ‘İşaret Dili Çeviricisi’ nasıl kullanılıyor?

Fenerbahçe’nin işaret dili çeviricisi nasıl kullanılır?

Fenerbahçe internet sitesinde işaret dili çeviricisinden faydalanmak için sayfaların sol kenarında yer alan el işaretine tıklayın. Daha sonra internet sitesinde işaret dili çevirisini görmek istediğiniz herhangi bir yazıya tıklayın. Bir yazıya tıkladığınız anda işaret dili çeviricisi ekranında o yazının otomatik olarak çevrildiğini göreceksiniz. Ayrıca çeviri hızını da çeviricinin altında yer alan çubuktan ayarlayabilirsiniz. Çeviriyi tekrar gerçekleştirmek içinse tekrar oynatma tuşuna tıklayabilirsiniz.

İşaret dili çeviricisi, sürekli beslenen bir yapay zekâ ile çalışıyor. İnternet sayfasında tıklanan cümleler yapay zekâ analizinden geçerek işaret dili dil bilgisi kurallarına uygun olarak işleniyor ve cümleler, işaret diliyle sunuluyor. Ayrıca ilk kez yapılan çeviriler yapay zekânın hafızasına kaydediliyor ve böylece başka kullanıcılar aynı cümleye çevirmeye çalıştığında herhangi bir analiz beklemek zorunda kalmıyor.