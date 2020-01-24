Dünyanın en değerli otomobil markası, üst üste ikinci kez Ferrari oldu. Brand Finance tarafından açıklanan verilere göre Ferrari'nin marka değeri, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 9 arttı ve 9.1 milyar dolara ulaştı.

Bağımsız bir marka değerlendirme kuruluşu olan Brand Finance, geçtiğimiz günlerde dünyanın en değerli 500 markasını belirlemek için yaptığı araştırmanın sonucunu açıkladı. Şirketlerin mali güçlerine göre yapılan araştırma kapsamında dünyanın en değerli markası, bir e-ticaret platformu olan Amazon oldu. Brand Finance, Amazon'un marka değerini 220.8 milyar dolar olarak açıkladı.

Şimdi sizlere, yine aynı araştırmanın sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak, dünyanın en değerli otomobil üreticisinden bahsedeceğiz. Piyasaya sürdüğü süper otomobillerle tüketicileri kendisine hayran bırakan İtalyan Ferrari, Brand Finance'ın verilerine göre dünyanın en değerli otomobil markarsı unvanını bir kez daha kazandı. Böylelikle Ferrari, üst üste ikinci kez dünyanın en değerli otomobil üreticisi olmayı başardı.

Ferrari'nin marka değeri 9.1 milyar dolar

Brand Finance, Marka Gücü Endeksi'ne dayanarak Ferrari'ye 100 üzerinden 94.1 puan veriyor. Bu puan, Ferrari'nin marka notunun "AAA+" olduğu anlamı taşıyor. Tüm sektörlerde, toplam 12 şirket AAA+ almayı başarıyor ve Ferrari, aldığı 94.1 puanla diğer 11 şirketin üzerinde yer almayı başarıyor.

Ferrari'nin 2019 yılındaki Marka Gücü Endeksi'nden aldığı puan, 94.8 olarak belirlenmişti. Brand Finance'ın geçtiğimiz yıl yayımladığı verilerde, sadece 14 şirket AAA+ almayı başarmıştı ve Ferrari, geçtiğimiz yıl da AAA+ alan diğer tüm şirketleri geride bırakmıştı. Aradan geçen bir yıllık süre içerisindeyse Ferrari'nin marka değeri, yüzde 9 oranında artarak 9.1 milyar dolar olmuş oldu.

Ferrari'nin bu kadar başarılı bir iş çıkarması ve geçtiğimiz 1 yıllık süreçte sahip olduğu pozisyonunu korumasının altında elbette şirketin yeni modelleri yatıyor. Aralarında SF90 Stradale ve Roma gibi iki modelin de olduğu toplamda 5 farklı yeni modeli piyasaya süren Ferrari, herkesi kendisine hayran bırakmayı başardı. Sadece bununla da yetinmeyen şirket, geçtiğimiz yıl Giorgio Armani Group ile anlaştı ve tüketiciler için aksesuar ve t-shirt gibi ürünler de üretmeye başladı.

Ferrari'nin bu başarışı ile ilgili açıklamalarda bulunan Brand Finance'ın CEO'su David Haigh, Ferrari'nin dünya çapında takdir edildiğini ve şirketin, adeta lüksün somutlaşmış örneği olduğunu ifade etti. Haigh'e göre pek çok insan, Ferrari'ye sahip olmak için gerekli olan paraya hiçbir zaman kavuşamıyor ancak ne olursa olsun Ferrari'ye hem büyük bir ilgi hem de saygı duyuyor.