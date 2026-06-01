Ferrari’nin geçen hafta tanıttığı elektrikli modeli Luce, büyük eleştiri almıştı. Şirket CEO’su, otomobili savundu.

Ferrari, ilk elektrikli otomobili Luce’yi yakın zamanda gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıttı. Ancak otomobil, tanıtımından kısa süre sonra tasarımı başta olmak üzere birçok farklı nedenden dolayı sosyal medyada büyük eleştiri yağmuruna tutuldu.

Eleştiriler gelmeye devam ederken geçtiğimiz günlerde konu hakkında Ferrari’nin patronundan bir açıklama geldi. Reuters tarafından bildirilenlere göre CEO Benedetto Vigna, elektrikli Ferrari’yi savundu.

Müşterilerin büyük ilgisi var

Vigna, yaptığı açıklamada 550 bin euro gibi fiyata sahip olan Ferrari Luce modeline gelen eleştirilere rağmen büyük ilgi olduğunu ifade etti. Yeni müşteriler de dahil güçlü bir talep olduğunu belirten Ferrari patronu, “Şimdiden banka havaleleri aldık, mevcut müşteriler de bunu istiyor.” ifadelerini kullandı.

Vigna bunu söylese de geçen hafta tanıtılan Luce modeli çıktığı günden beri eleştiriliyordu. Hatta şirket hisselerinin düşmesine bile neden olmuştu. Vigna ve şirket ise aracın Ferrari’nin ikonik amblemini hak edecek kadar eşsiz bir araç olduğuna inandıklarını belirtti. Temmuz ayında aracın kaç kişiye satıldığını öğreneceğiz. Aracın 1050 beygir gücü ve 530 km’ye varan menzil sunduğunu belirtelim.