2014 yılında Ferrari, ünlü DJ Deadmau5’a dava açtı. Sebebi ise kendi aracı Ferrari 458’i Italia’yı kişiselleştirmesiydi.

Ünlü DJ Dedmau5, otomobilini “Purrari” olarak isimlendirmişti ve üstüne kedi temalı kaplama yapmıştı. Ferrari’nin de amblemi, bu modifikasyonla değişmişti.

Ferrari de marka kimliğine zarar verdiğini öne sürerek dava sürecini başlatmıştı. Olayın aslına astarına, sonrasında neler olduğuna bir bakalım.

Deadmau5, lüks otomobillere olan ilgisiyle biliniyor.

Dedmau5, Ferrari satın aldıktan sonra aracını kişiselleştirdi. Bu kişiselleştirme; mavi renkli Nyan Cat kaplaması, Ferrari’nin logosunun yerine bir kedi figürü eklenmesi ve "Ferrari" yazısının "Purrari" olarak değiştirilmesini içeriyordu.

"Purrari", Gumball 3000 rallisine katılarak daha da ünlendi ve sosyal medyada hızla viral oldu. Ferrari, bundan hoşlanmamış olacak ki tüm modifikasyonların kaldırılmasını talep etti.

Ferrari, markasını koruma konusunda oldukça katı bir şirket olarak biliniyor.

Ferrari, 2014’te Deadmau5’a bir ihtarname göndererek tüm modifikasyonların kaldırılmasını istedi. İddiaları ise şöyleydi:

"Purrari" adı ve özel logolar, Ferrari’nin tescilli haklarını ihlal ediyordu.

Araç, Ferrari tarafından resmî olarak üretilmiş veya onaylanmış gibi algılanabilirdi.

gibi algılanabilirdi. Ferrari, araçlarının bir "şaka malzemesi" olarak görülmemeliydi.

Deadmau5 da durur mu, yapıştırdı cevabı…

Deadmau5, Ferrari’nin bu hamlesine alaycı bir şekilde tepki göstererek ihtarnameyi sosyal medyada paylaştı. Kendi aracına yaptığı değişikliklerin tamamen kişisel bir tercih olduğunu savundu.

Ferrari’nin tavrı, sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı. Herkes Ferrari’nin gereksiz sert olmasını eleştirdi. Deadmau5 ise uzun sürecek hukuki süreçle uğraşmak istemeyip Ferrari’nin isteğini yerine getirdi.

Ünlü DJ sonrasında bunu başka otomobile yaptı.

Ferrari ile yaşadığı bu olaydan sonra Deadmau5, bir Lamborghini Huracán satın alarak aynı tasarımı uyguladı ve ona "Purracan" adını verdi. Tıpkı "Purrari" gibi bu araç da Nyan Cat kaplamasına sahipti.

Ancak Lamborghini, Ferrari’nin aksine bu duruma müdahale etmedi ve herhangi bir yasal işlem başlatmadı.

Üstelik bu, Ferrari’nin ilk müdahalesi değildi. Bildiğimiz şunlar da var:

DJ Afrojack, izinsiz modifikasyonlar nedeniyle Ferrari tarafından uyarıldı.

Bir moda tasarımcısı, Ferrari logolu ayakkabılar ürettiği için dava edildi.

Rapçi Flo Rida, modifikasyon kaynaklı anlaşmazlıklar nedeniyle Ferrari’sini kaybetti.

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