Ferrari SF90 Stradale’in Üretim Sürecini Gösteren Video

Dünyanın en popüler süper otomobil üreticilerinden Ferrari, ilk plug-in hibrit modeli SF90 Stradale’in üretim sürecini gözler önüne seren etkileyici bir video yayınladı. Dış bir elektrik kaynağına takılarak şarj edilebilen araç, toplam 986 beygir güce sahip.

Ferrari’nin 73 yıllık tarihinde ilk plug-in hibrit modeli olan SF90 Stradale, İtalyan devinin bu türde üreteceği diğer araçlara öncülük edecek. Süper otomobilin muazzam gücü, 4.0 litrelik çift turboşarjlı V8 ve üç elektrik motoru olmak üzere iki farklı kaynaktan geliyor.

Sadece V8 motoru tam 769 beygir gücünde. Elektrik motorları bu değere 217 beygir gücü daha ekliyor. Bu da aracın toplam 986 beygir gücüne ve 590 lb-ft tork değerine ulaşmasını sağlıyor. Yakın zaman önce emekli olan hafif hibrit motorlu LaFerrari'nin 950 beygir gücüne ve 664 lb-ft tork değerine sahip olduğu düşünüldüğünde, İtalyan devinin çıtayı bir tık daha üste koyduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Ferrari, resmi YouTube kanalından yayınladığı video ile yeni sanat eseri SF90 Stradale’in Maranello fabrikasındaki üretim sürecini gözler önüne seriyor. Göz kamaştırıcı görüntülere sahip olan 10 dakikalık videoda, aracın inşa sürecini adım adım izliyorsunuz. Gövde üretimi, mekanik aksamı, boya atölyesi ve sanal gerçeklik test merkezi dahil olmak üzere görebileceğiniz birçok ilginç şey var.

Dış bir elektrik kaynağına takılarak şarj edilebilen Ferrari SF90 Stradale, hafif hibrit motorlu LaFerrari'den farklı olarak bir seri üretim modeli olarak karşımıza çıkmıştı. Yani araçta herhangi bir üretim sınırı bulunmuyor. Azami hızı 340 kilometre olan süper otomobil, 0’dan 100 kilometreye sadece 2.5 saniyede çıkıyor.

Peki, İtalyan markanın yeni süper otomobiline sahip olmak isteyen insanların ne kadar bir ücreti gözden çıkarmaları gerekiyor? Uzatmadan cevaplayalım: Yaklaşık 625.000 dolar. SF90 Stradale ile plug-in hibrit dünyasının kapılarını açan Ferrari, gelecekte bu segmentte çok daha fazla araç üretmeyi hedefliyor.

Ferrari SF90 Stradale modelinin üretim sürecini gösteren video