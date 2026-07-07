2015'te yollara çıkan Fiat Egea, kısa sürede Türkiye otomotiv pazarının en büyük başarı hikayelerinden biri haline geldi. Peki, bu model nasıl doğdu, adını nereden aldı ve yıllarca zirvede kalmayı nasıl başardı?

Otomotiv dünyasında bazı modeller vardır ki yalnızca bir araç olmaktan çıkar, bir dönemin simgesi haline gelir. Fiat Egea da Türkiye'de tam olarak bunu başaran modellerden biri oldu. Hem bireysel kullanıcıların hem de şirket filolarının gözdesi haline gelen Egea, satış rakamlarıyla yıllar boyunca rakiplerine ciddi fark attı.

İçerikten Görseller +2 × + − ‹ ›

Bu başarı elbette tesadüf değildi. Bursa'da başlayan üretim süreci, farklı gövde seçenekleri, ulaşılabilir fiyat politikası ve geniş kullanıcı kitlesine hitap eden yapısıyla Egea, Fiat'ın son yıllardaki en başarılı projelerinden biri olarak tarihe geçti.

İçerikten Görseller +2 × + − ‹ ›

Peki Egea efsanesi ilk defa, nasıl doğdu?

Fiat, 2010'lu yılların başında özellikle gelişmekte olan pazarlar için yeni bir kompakt otomobil projesi üzerinde çalışmaya başladı. "Project Ægea" adı verilen bu çalışma, farklı ülkelerde satılabilecek, maliyet açısından rekabetçi ve geniş kitlelere hitap edecek bir model geliştirmeyi hedefliyordu. Projenin merkezi ise Fiat'ın en önemli üretim üslerinden biri olan Bursa'daki Tofaş fabrikasıydı. Bu nedenle Egea, daha ilk günden itibaren Türkiye ile özdeşleşen bir model haline geldi.

Selefi Fiat Linea 2007'de Türkiye'de satışa çıktı ve uzun yıllar özellikle filo ve aile kullanıcılarının tercih ettiği sedan modellerden biri oldu. Ancak 2010'lu yılların ortalarına gelindiğinde Linea'nın platformu ve teknolojisi artık yaşlanmaya başlamıştı.

Egea ismi, Türkiye'ye özeldi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Egea, yıllar süren AR-GE sürecinin ardından 2015'te İstanbul Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Model, birçok Avrupa ülkesinde Egea adıyla değil, Tipo adıyla satışa çıktı. Bu stratejinin altında yatan neden Avrupa’da Tipo isminin daha çok bilinmesiydi.

Ülkemizde Egea olarak satılması da bambaşka bir hikâyeye dayanıyordu. Dönemin Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, ''Aslında işin en zor kısımlarından biri de isim bulmak. Bir marka çöl isimlerini kapatmış. Bir başka marka başka isim grubunu. Ege, Marmara gibi jenerik isimleri kullanmak mümkün değil. Egea ismini en az 200 isim arasından seçtik'' şeklinde konuşmuştu.

İlk olarak sedan versiyon satışa sunuldu.

Fiat Egea'nın serüveni 2015 yılında sedan gövde tipiyle başladı. O dönemde Türkiye pazarında sedan otomobillere olan yoğun ilgi, modelin hızlı bir başlangıç yapmasını sağladı. Geniş iç mekânı, büyük bagaj hacmi ve rakiplerine göre uygun fiyatı sayesinde Egea kısa sürede dikkat çekti. Özellikle aileler ve ticari kullanıcılar için mantıklı bir seçenek olarak öne çıktı. Ekim 2015'te tanıtılan model, sadece 4 ayda 5.674 adet satmayı başardı. Bu rakam bir sonraki yıl 38.260'a çıkacaktı...

Fiat, sedan versiyonun yakaladığı başarının ardından ürün gamını genişletmeye karar verdi. 2016 yılında hatchback ve station wagon gövde seçenekleri satışa sunuldu. Bu hamle sayesinde Egea ailesi çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başardı.

Yılın otomobili ödülü de gecikmedi.

Tanıtıldıktan sadece 1 yıl sonra Autobest ödülünü kazandı ve Avrupa'da yılın otomobili seçildi. Egea, finalde Opel Astra, Hyundai Tucson, Honda HR-V ve Mazda CX-3 gibi güçlü rakiplerini geride bırakmıştı.

Egea, 2016'dan 2024'e kadar tam 9 yıl üst üste Türkiye'nin en çok satan otomobil modeli olmayı başardı.

Egea ailesinin toplam üretimi yaklaşık 1,35 milyon adede ulaştı. Sadece sedan versiyonunun satışı 700 bin adedi aştı. Egea'nın gerçek anlamda zirveye yerleştiği dönem ise 2020 sonrası oldu. Model 2020'de kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçti. Yenilenen ön tasarım, güncellenen teknolojiler ve Cross versiyonunun eklenmesiyle model güncel kalmayı başardı.

2020'de 90 bin 631 adet satan model, 2021'de 71 bin 741, 2022'de 97 bin 78 ve 2023'te tam 121 bin 798 adetlik satış rakamına ulaştı. Bu performans, Egea'yı yalnızca Fiat'ın değil, Türkiye otomotiv tarihinin de en başarılı modellerinden biri haline getirdi. 2024 yılında da 84 bin 941 adetlik satışla liderliğini koruyan model, 2016'dan 2024'e kadar tam 9 yıl üst üste Türkiye'nin en çok satan otomobili olmayı başardı.

11 yılda tam 1 milyon 417 bin 47 üretim yapıldı.

Tofaş tarafından yapılan açıklamalara göre 11 yıl boyunca toplamda 1 milyon 417 bin 47 adet Fiat Egea üretimi gerçekleştirildi. Ayrıca yine açıklamaya göre 40’tan fazla ülkeye 671 bin 5 adet ihraç edildi.

Ve artık, tam 11 yıl sonra, veda vakti geldi.

Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında, 30 Haziran 2026'da son Egea banttan indi ve bir devrin sonu geldi. 2015'ten bu yana kahrımızı çeken ve belki de birçoğumuza pek çok anı bırakan Egea, şimdi yerini Grizzly'ye bırakıyor. Egea'nın yerine gelecek olan binek otomobilin önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.

Üretimi sona erdi belki ama etkisinin daha yıllarca süreceğine ve Egea'yı uzun bir süre daha yollarda göreceğimize hiç şüphe yok. İçeriğimizi noktalamadan soralım, sizce Egea'nın bu kadar uzun süre zirvede kalmasını sağlayan en önemli özelliği neydi?