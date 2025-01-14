Fiat, ocak ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini yayımladı. Marka bu ay itibarıyla Egea Sedan ve Egea Cross'u 2025 model olarak satacak. İşte markanın Ocak 2025 güncel fiyatları...
Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markası olan Fiat, 2025 yılının ilk güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay itibarıyla Egea sedan ve Egea Cross'u 2025 model olarak satacak. Diğer modeller ise 2024 ve 2023 model yılı olarak satılmaya devam edecek.
Peki Fiat'ın güncel fiyatları nasıl oldu? Bu haberimizde, Fiat Ocak 2025 fiyat listesine bakacağız. Fiyat bilgisinin Fiat'tan alındığını, listenin güncelleneceğini belirtelim.
Fiat sıfır araba fiyatları - Ocak 2025
|Model
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|Ocak Başlangıç Fiyatı
|Egea Sedan
|1.004.900 TL (Kredi ile 889.900 TL)
|1.064.900 TL (Kredi ile 944.900 TL)
|Egea Cross
|1.132.900 TL (Kredi ile 1.009.900 TL)
|1.159.900 TL (Kredi ile 1.059.900 TL)
|Egea Cross Wagon
|1.331.900 TL (Kredi ile 1.234.900 TL)
|-
|500e**
|1.325.900 TL
|1.479.900 TL
|Panda
|855.900 TL
|-
|500X**
|1.517.900 TL
|1.526.900 TL
|Topolino*
|429.900 TL
|475.900 TL
|600*
|1.399.900 TL
|1.405.900 TL
(*): 2024 model yılı olarak satışı devam etmektedir.
(**): 2023 model yılı olarak satışı devam etmektedir.
Egea Sedan fiyatları - Ocak 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Easy (GSR), Manuel
|944.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Easy (GSR), Manuel
|1.209.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Easy (GSR), Otomatik
|1.440.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Urban (GSR), Manuel
|1.014.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban (GSR), Manuel
|1.264.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban (GSR), Otomatik
|1.495.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Lounge (GSR), Manuel
|1.069.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Lounge (GSR), Otomatik
|1.550.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Limited (GSR), Manuel
|1.124.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Limited (GSR), Otomatik
|1.605.900 TL
Egea Sedan opsiyon fiyatları - Ocak 2025
|Opsiyon
|Fiyat
|Paket
|Ücretli Renkler
|10.000 TL
|Easy, Urban, Lounge, Limited
|Plus Paket
|35.000 TL
|Easy
|16" Elmas Kesim Alaşımlı Jant
|15.000 TL
|Urban
|Geri Görüş Kamerası
|10.000 TL
|Easy
|Kahverengi Eco-Leather Kaplı Ön Konsol
|5.000 TL
|Limited
|KONFOR PAKET (Kör nokta uyarı + ön park sensörü)
|20.000 TL
|Lounge
Egea Cross fiyatları - Ocak 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Street (GSR Traction+), Manuel
|1.059.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Street (GSR Traction+), Otomatik
|1.369.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Urban (GSR Traction+), Manuel
|1.119.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban (GSR Traction+), Otomatik
|1.414.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Lounge (GSR Traction+), Manuel
|1.174.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Lounge (GSR Traction+), Otomatik
|1.469.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Limited (GSR Traction+), Manuel
|1.229.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Limited (GSR Traction+), Otomatik
|1.524.900 TL
Egea Cross opsiyon fiyatları - Ocak 2025
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Ücretli Renkler
|10.000 TL
|Street, Urban, Lounge, Limited
|Konfor Paketi
|20.000 TL
|Lounge
500e fiyatları - Ocak 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|87kW, Elektrikli
|La Prima by Bocelli (HB), Otomatik
|1.479.900 TL
|87kW, Elektrikli
|La Prima by Bocelli (3+1), Otomatik
|1.509.900 TL
|87kW, Elektrikli
|La Prima by Bocelli (Cabrio), Otomatik
|1.544.900 TL
500e opsiyon fiyatları - Ocak 2025
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Ücretli Renk
|8.700 TL
|HB, 3+1, Cabrio
|Pastel Boya
|5.500 TL
|3+1, Cabrio
|3 Katmanlı Özel Boya
|12.400 TL
|3+1, Cabrio
500X fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 Hibrit 130HP
|Cross Plus, Otomatik
|1.526.900 TL
|1.5 Hibrit 130HP
|Soft Top, Otomatik
|1.577.900 TL
500X opsiyon fiyatları - Ocak 2025
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Özel Renk
|8.500 TL
|Cross Plus, Soft Top
Topolino fiyatları - Ocak 2025
|Model
|Motor
|Fiyat
|TOPOLİNO 6 kW/8 - 5.5KWh
|Elektrikli
|475.900 TL
|TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh
|Elektrikli
|505.900 TL
|TOPOLİNO DOLCEVITA 6 kW/8 HP - 5.5kWh
|Elektrikli
|495.900 TL
600 fiyatları - Ocak 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|BEV 54 kWh, Elektrikli
|La Prima, Otomatik
|1.405.900 TL
|MHEV 1.2L 136 HP, Hibrit
|Urban, Otomatik
|1.495.900 TL
NOT: Detaylı tablolardaki fiyatlar, Fiat'ın sitesinde görünen en ucuz fiyatlardır.