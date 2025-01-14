Fiat, ocak ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini yayımladı. Marka bu ay itibarıyla Egea Sedan ve Egea Cross'u 2025 model olarak satacak. İşte markanın Ocak 2025 güncel fiyatları...

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markası olan Fiat, 2025 yılının ilk güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay itibarıyla Egea sedan ve Egea Cross'u 2025 model olarak satacak. Diğer modeller ise 2024 ve 2023 model yılı olarak satılmaya devam edecek.

Peki Fiat'ın güncel fiyatları nasıl oldu? Bu haberimizde, Fiat Ocak 2025 fiyat listesine bakacağız. Fiyat bilgisinin Fiat'tan alındığını, listenin güncelleneceğini belirtelim.

Fiat sıfır araba fiyatları - Ocak 2025

Model Aralık Başlangıç Fiyatı Ocak Başlangıç Fiyatı Egea Sedan 1.004.900 TL (Kredi ile 889.900 TL) 1.064.900 TL (Kredi ile 944.900 TL) Egea Cross 1.132.900 TL (Kredi ile 1.009.900 TL) 1.159.900 TL (Kredi ile 1.059.900 TL) Egea Cross Wagon 1.331.900 TL (Kredi ile 1.234.900 TL) - 500e** 1.325.900 TL 1.479.900 TL Panda 855.900 TL - 500X** 1.517.900 TL 1.526.900 TL Topolino* 429.900 TL 475.900 TL 600* 1.399.900 TL 1.405.900 TL

(*): 2024 model yılı olarak satışı devam etmektedir.

(**): 2023 model yılı olarak satışı devam etmektedir.

Egea Sedan fiyatları - Ocak 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Easy (GSR), Manuel 944.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Manuel 1.209.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Otomatik 1.440.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR), Manuel 1.014.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Manuel 1.264.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Otomatik 1.495.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR), Manuel 1.069.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Otomatik 1.550.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited (GSR), Manuel 1.124.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR), Otomatik 1.605.900 TL

Egea Sedan opsiyon fiyatları - Ocak 2025

Opsiyon Fiyat Paket Ücretli Renkler 10.000 TL Easy, Urban, Lounge, Limited Plus Paket 35.000 TL Easy 16" Elmas Kesim Alaşımlı Jant 15.000 TL Urban Geri Görüş Kamerası 10.000 TL Easy Kahverengi Eco-Leather Kaplı Ön Konsol 5.000 TL Limited KONFOR PAKET (Kör nokta uyarı + ön park sensörü) 20.000 TL Lounge

Egea Cross fiyatları - Ocak 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Street (GSR Traction+), Manuel 1.059.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Street (GSR Traction+), Otomatik 1.369.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR Traction+), Manuel 1.119.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR Traction+), Otomatik 1.414.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR Traction+), Manuel 1.174.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR Traction+), Otomatik 1.469.900 TL 1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited (GSR Traction+), Manuel 1.229.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR Traction+), Otomatik 1.524.900 TL

Egea Cross opsiyon fiyatları - Ocak 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Ücretli Renkler 10.000 TL Street, Urban, Lounge, Limited Konfor Paketi 20.000 TL Lounge

500e fiyatları - Ocak 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 87kW, Elektrikli La Prima by Bocelli (HB), Otomatik 1.479.900 TL 87kW, Elektrikli La Prima by Bocelli (3+1), Otomatik 1.509.900 TL 87kW, Elektrikli La Prima by Bocelli (Cabrio), Otomatik 1.544.900 TL

500e opsiyon fiyatları - Ocak 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Ücretli Renk 8.700 TL HB, 3+1, Cabrio Pastel Boya 5.500 TL 3+1, Cabrio 3 Katmanlı Özel Boya 12.400 TL 3+1, Cabrio

500X fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 Hibrit 130HP Cross Plus, Otomatik 1.526.900 TL 1.5 Hibrit 130HP Soft Top, Otomatik 1.577.900 TL

500X opsiyon fiyatları - Ocak 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Özel Renk 8.500 TL Cross Plus, Soft Top

Topolino fiyatları - Ocak 2025

Model Motor Fiyat TOPOLİNO 6 kW/8 - 5.5KWh Elektrikli 475.900 TL TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh Elektrikli 505.900 TL TOPOLİNO DOLCEVITA 6 kW/8 HP - 5.5kWh Elektrikli 495.900 TL

600 fiyatları - Ocak 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat BEV 54 kWh, Elektrikli La Prima, Otomatik 1.405.900 TL MHEV 1.2L 136 HP, Hibrit Urban, Otomatik 1.495.900 TL



NOT: Detaylı tablolardaki fiyatlar, Fiat'ın sitesinde görünen en ucuz fiyatlardır.