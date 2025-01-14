Fiat, 2025'in ilk Fiyat Listesini Açıkladı: İşte 2024'ün En Çok Satan Arabası Egea'nın Güncel Fiyatı

3 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Fiat, ocak ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini yayımladı. Marka bu ay itibarıyla Egea Sedan ve Egea Cross'u 2025 model olarak satacak. İşte markanın Ocak 2025 güncel fiyatları...

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markası olan Fiat, 2025 yılının ilk güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay itibarıyla Egea sedan ve Egea Cross'u 2025 model olarak satacak. Diğer modeller ise 2024 ve 2023 model yılı olarak satılmaya devam edecek.

Peki Fiat'ın güncel fiyatları nasıl oldu? Bu haberimizde, Fiat Ocak 2025 fiyat listesine bakacağız. Fiyat bilgisinin Fiat'tan alındığını, listenin güncelleneceğini belirtelim.

Fiat sıfır araba fiyatları - Ocak 2025

Model Aralık Başlangıç Fiyatı Ocak Başlangıç Fiyatı
Egea Sedan 1.004.900 TL (Kredi ile 889.900 TL) 1.064.900 TL (Kredi ile 944.900 TL)
Egea Cross 1.132.900 TL (Kredi ile 1.009.900 TL) 1.159.900 TL (Kredi ile 1.059.900 TL)
Egea Cross Wagon 1.331.900 TL (Kredi ile 1.234.900 TL) -
500e** 1.325.900 TL 1.479.900 TL
Panda 855.900 TL -
500X** 1.517.900 TL 1.526.900 TL
Topolino* 429.900 TL 475.900 TL
600* 1.399.900 TL 1.405.900 TL

(*): 2024 model yılı olarak satışı devam etmektedir.

(**): 2023 model yılı olarak satışı devam etmektedir.

Egea Sedan fiyatları - Ocak 2025

Fiat egea sedan

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Easy (GSR), Manuel 944.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Manuel 1.209.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Otomatik 1.440.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR), Manuel 1.014.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Manuel 1.264.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Otomatik 1.495.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR), Manuel 1.069.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Otomatik 1.550.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited (GSR), Manuel 1.124.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR), Otomatik 1.605.900 TL

Egea Sedan opsiyon fiyatları - Ocak 2025

Opsiyon Fiyat Paket
Ücretli Renkler 10.000 TL Easy, Urban, Lounge, Limited
Plus Paket 35.000 TL Easy
16" Elmas Kesim Alaşımlı Jant 15.000 TL Urban
Geri Görüş Kamerası 10.000 TL Easy
Kahverengi Eco-Leather Kaplı Ön Konsol 5.000 TL Limited
KONFOR PAKET (Kör nokta uyarı + ön park sensörü) 20.000 TL Lounge

Egea Cross fiyatları - Ocak 2025

Fiat egea cross

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Street (GSR Traction+), Manuel 1.059.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Street (GSR Traction+), Otomatik 1.369.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR Traction+), Manuel 1.119.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR Traction+), Otomatik 1.414.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR Traction+), Manuel 1.174.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR Traction+), Otomatik 1.469.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited (GSR Traction+), Manuel 1.229.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR Traction+), Otomatik 1.524.900 TL

Egea Cross opsiyon fiyatları - Ocak 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Ücretli Renkler 10.000 TL Street, Urban, Lounge, Limited
Konfor Paketi 20.000 TL Lounge

500e fiyatları - Ocak 2025

Fiat 500e

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
87kW, Elektrikli La Prima by Bocelli (HB), Otomatik 1.479.900 TL
87kW, Elektrikli La Prima by Bocelli (3+1), Otomatik 1.509.900 TL
87kW, Elektrikli La Prima by Bocelli (Cabrio), Otomatik 1.544.900 TL

500e opsiyon fiyatları - Ocak 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Ücretli Renk 8.700 TL HB, 3+1, Cabrio
Pastel Boya 5.500 TL 3+1, Cabrio
3 Katmanlı Özel Boya 12.400 TL 3+1, Cabrio

500X fiyatları - Aralık 2024

fiat 500x fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 Hibrit 130HP Cross Plus, Otomatik 1.526.900 TL
1.5 Hibrit 130HP Soft Top, Otomatik 1.577.900 TL

500X opsiyon fiyatları - Ocak 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Özel Renk 8.500 TL Cross Plus, Soft Top

Topolino fiyatları - Ocak 2025

Fiat Topolino fiyatı

Model Motor Fiyat
TOPOLİNO 6 kW/8 - 5.5KWh Elektrikli 475.900 TL
TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh Elektrikli 505.900 TL
TOPOLİNO DOLCEVITA 6 kW/8 HP - 5.5kWh Elektrikli 495.900 TL

600 fiyatları - Ocak 2025

Fiat 600 fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
BEV 54 kWh, Elektrikli La Prima, Otomatik 1.405.900 TL
MHEV 1.2L 136 HP, Hibrit Urban, Otomatik 1.495.900 TL


NOT: Detaylı tablolardaki fiyatlar, Fiat'ın sitesinde görünen en ucuz fiyatlardır.

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler