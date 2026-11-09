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Fiat Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Kasım ayında sıfır otomobil satın almayı düşünenler için Fiat dikkat çekici kampanyalar sunuyor. Markanın en çok tercih edilen modellerindeki güncel indirimleri ve finansman fırsatlarını sizler için bir araya getirdik.

Fiat Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Türkiye otomobil pazarının en çok tercih edilen markalarından biri olan Fiat, Kasım 2026 döneminde farklı modellerinde sunduğu kampanyalarla yeni araç sahibi olmak isteyenlere çeşitli seçenekler sunuyor.

Bu içerikte Fiat'ın Kasım 2026 kapsamında öne çıkan kampanyalarını ve satın alma fırsatlarını bir araya getiriyoruz. Özellikle sıfır bir Fiat otomobil satın almayı planlıyorsanız, markanın sunduğu güncel fiyat ve finansman seçeneklerini aşağıda inceleyebilirsiniz.

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Fiat Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
fiat

Fiat fiyat listesi - Kasım 2026

fiat

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Egea Sedan 1.499.900 TL -
Egea Cross 1.990.900 TL -
Grande Panda Elektrikli - 1.609.900 TL
500e Giorgio Armani 2.379.900 TL -
Topolino 629.900 TL 579.900 TL
Fiat 600 1.989.900 TL 1.854.900 TL

Fiat Grande Panda Elektrikli Kampanyası: 1.609.900 TL'den Başlayan Fiyatlar veya 200 Bin TL'ye %0 Faiz

Fiat'ın elektrikli otomobil ailesine yeni katılan Grande Panda, Kasım 2026 döneminde hem özel başlangıç fiyatı hem de kredi avantajıyla satışa sunuluyor. Fiat'ın resmi kampanya sayfasında yer alan bilgilere göre Grande Panda Elektrikli 1.609.900 TL'den başlayan fiyatlarla veya 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla satın alınabiliyor.

Fiat 600 Kampanyası: 1.854.900 TL'den Başlayan Fiyatlar

Fiat 600, kasım ayında elektrikli otomobil satın almak isteyenler için sunulan özel fiyat avantajları arasında yer alıyor. Fiat, 600 BEV La Prima modelini 1.854.900 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuyor. Bu kampanya özellikle 2025 model yılına ait Fiat 600 BEV La Prima versiyonu için geçerli. Açıklanan fiyat metalik renk ve ekstra donanımları kapsamıyor.

Fiat 500e Kampanyası: 2.379.900 TL'den Başlayan Fiyatlar

Fiat'ın tamamen elektrikli modellerinden 500e de kasım ayına özel fiyat avantajıyla otomobil almak isteyenleri bekliyor. Marka, sınırlı sayıdaki 2026 model Fiat 500e Giorgio Armani versiyonunu 2.379.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor.

Fiat Topolino Kampanyası: 300 Bin TL'ye 12 Ay Vadeli %0,99 Faiz veya 50 Bin TL İndirim

Fiat'ın şehir içi ulaşım için geliştirdiği Topolino da kasım ayında iki farklı satın alma avantajıyla satışa sunuluyor. Modeli kredi kullanarak satın almak isteyenlere 300.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranı sunuluyor. Bu finansman seçeneğinde aylık taksit 27.140.39 TL olarak açıklanmış durumda.

Kredi kullanmak istemeyen müşteriler ise 50.000 TL nakit indirim fırsatından yararlanabiliyor.

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