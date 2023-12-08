Fiat, yeni pick-up modeli Titano'yu tanıttı. Türkiye'ye gelmesini beklemediğimiz araç, bir pick-up'tan bekleyebileceğiniz her şeyi sunuyor.

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markası olan Fiat, düzenlediği bir etkinlikte yeni pick-up modeli Titano'yu tanıttı. Güney Amerika ile bazı Afrika ülkeleri için hazırlanan otomobil, gelmesi hâlinde Türkiye'de de rağbet görür gibi duruyor. Peki Fiat Titano, tüketiciye neler sunuyor?

Fiat Titano, aslında Peugeot Landtrek'in yeniden markalandırılmış bir versiyonu. Her iki marka da Stellantis bünyesinde olduğu için bu çok da şaşırtıcı bir husus değil. Ford Ranger ile rekabet etmesi için üretilen araç, bir pick-up'ın tüm özelliklerine sahip. Oldukça yüksek bir yapı, iri ızgara ve dört tekerden çekiş, Fiat Titano'nun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Karşınızda Fiat Titano

1,2 ton yük taşıma kapasitesine sahip olan Fiat Titano, oldukça da modern. Araçta yarı hayalet gösterge ekranı ve dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence paneli bulunuyor. Fiat Titano'daki kamera, aracın hem üstten hem de arkadan bakışını sağlayabiliyor. Evet, tıpkı oyunlardaki gibi bir kamera açısından bahsediyoruz. Ayrıca bu pick-up'ta otomatik vites seçeneği de sunuluyor.

Fiat Titano, birden çok motor seçeneğine sahip olacak. Bunlardan biri, 1.9 litrelik dizel motor. 150 beygir gücü üreten ve 350 Nm tork değeri sunan bu motora ek olarak 200 beygir gücü ve 450 Nm tork sunan, 2.0 litrelik başka bir dizel motor daha eşlik edecek. Az önce de belirttiğimiz gibi Fiat Titano, 4x2 ve 4x4 çekiş seçenekleriyle satın alınabilecek.

Fiat Titano ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım bu pick-up, gelecek dönemlerde küresel çapta satışa çıkacak mı...