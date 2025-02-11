Farklı farklı ülkelerde hizmet veren 16 kolluk kuvveti ekibi, fidye yazılım çetesi 8base'e ait olan bir internet sitesini ele geçirdi. Yetkililer, internet sitesinin açılış sayfasında mesaj yayımlamaya başladılar.

Dünyanın en bilindik fidye yazılım çeteleri arasında yer alan "8base" ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Avrupa, Japonya, ABD ve İngiltere'den siber güvenliğe odaklanan 16 kolluk kuvveti ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen bir operasyonda 8base'e ait bir internet sitesi ele geçirildi.

8base, küresel çapta saldırılar yapan bir çete olarak biliniyordu. Özellikle de 2023 yılında ABD'yi hedef alan siber saldırganlar, başta sağlık sistemleri olmak üzere pek çok sektöre siber saldırı gerçekleştirmişlerdi. Ayrıca Birleşmiş Milletler de 8base'in saldırdığı mecralar arasında biliniyordu.

8base'in ele geçirilen sitesinde mesaj yayımlandı

16 ekibin gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen internet sitesinde bir mesaj yayımlandı. Yayımlanan mesajda söz konusu internet sitesinin ve içeriğindeki suç içeriklerinin ele geçirildiği belirtiliyordu. Yetkililer, operasyona dahil olan ekiplerin logolarını da sitede paylaştılar.

İlk kez 2022 yılında dikkat çeken 8base, oldukça temel bir saldırı prensibine sahip. Hedef aldığı kişi veya kurumun sistemine sızan hacker'lar, hassas verileri şifreliyorlar ve fidye istemeye başlıyorlar. Fidye ödemeyi kabul etmeyen kişi ve gruplar ise verilerin ifşa edilmesi ile tehdit ediliyordu. Bakalım hacker'lar, bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyecekler...