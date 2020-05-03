ABD'li otomobil üreticisi Fisker'ın piyasaya sürülecek olan yeni SUV'si Ocean'ın görüntüleri ortaya çıktı. Elektrikli aracın menzilinin 400 kilometre civarından başlayacağı söyleniyor. Yeni Ocean SUV'un görünüşünün hayli heyecan verici olduğu belirtiliyor.

ABD'li otomobil üreticisi Fisker, etkileyici menzil ve performans sahibi olan ekonomik elektrikli araçlar üretme hedefiyle üretim yapmayı sürdürüyor. Fisker'ın son ürünü, Ocean isimli tamamen elektrikli arazi aracı olacak. Yeni Ocean SUV'nin, otomobil sektöründe önemli pazar payı bulunan SUV müşterilerinin isteklerini karşılaması bekleniyor. Ocean'ın yayınlanan render görüntüleri de bir hayli heyecan verici. Fisker'da, yeni Ocean ile off-road araçlar piyasasına girerek müşteri tabanını çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Günümüz SUV'leri, kamyonet tabanlı SUV'lerden daha çok sedan ya da minivanlarla daha yakından ilişkili. SUV'ler, yekpare bir yapıyı ve diğer otomobil benzeri özellikleri kullanarak sürücülere hem otomobil kullanmaya benzer bir deneyim hem de daha fazla alan ve imkân sağlıyor. Jeep Wrangler ya da belirli Toyota 4Runner'lar başta olmak üzere off-road özelliklerine sahip SUV'ler olsa da, bu modele sahip araçların çoğu karayolu sürüşünde kullanılır. Bunda istisnalar karlı ya da çakıllı yollardır.

Ocean'ın görünüşü heyecan veriyor

Tüm bunlar bizi yeni Ocean SUV'un görüntülerine getiriyor. Bu heyecan verici render görüntülerinde kalkık bir SUV'nin büyük ve ağır lastiklere sahip olduğunu görüyoruz. Port bagaj, LED tepe lambaları da yeni Ocean SUV'nin görünüşüne ayrı bir güzellik katıyor. Bütün bunlar elbette olmazsa olmaz şeyler değil.

Bununla birlikte, elektrikli araç dünyasında menzil ve verimlilik her şey olduğu için kalın ve ağır lastiklerle aerodinamiğini azaltan tepe lambalarının Ocean'ın menziline ciddi etkide bulunacağı düşünülebilir. Fisker, Ocean'ın menzilinin 250 milden (yaklaşık 400 kilometre) başlayacağını, bunun belirli modellerde 300 mile (480 kilometre civarı) çıkacağını iddia etse de bu henüz teyit edilmiş değil.

Torklu elektrikli SUV, zorlu off-road sürüşleri için mükemmel görünüyor ve dolayısıyla bu SUV'yi yollarda görmek harika olabilir. Ocean'ın off-road görünümünün de Fisker'ın müşteri tabanını genişleteceği muhakkak.