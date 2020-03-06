Flash Bellek Virüs Temizleme Nasıl Yapılır?

Eğer verilerinizi aktarmak için çoğunlukla USB Flash bellek kulanıyorsanız, bu aygıtı kullanırken bilgisayarınızın güvende olduğundan emin olmalısınız. Aşağıda anlattığımız yöntemle USB Flash belleğinizde kolayca virüs temizleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Veri aktarımında sıkça kullandığımız cihazlardan biri şüphesiz Flash bellekler. Kullanımı son derece kolay olan bu bellekler sayesinde dilediğimiz türde dosyaları bir cihazdan diğerine aktarabilir, veri akışı sağlayabiliyoruz. Ancak bu dosyalarla birlikte, kötü amaçlı yazılımları diğer tüm cihazlarımıza bulaştırabiliriz.

Eğer bir Flash belleğin içerisinde virüs varsa bilgisayarınız ve özellikle verileriniz büyük risk altında demektir, ancak virüs temizleme işlemi gayet basit ve herkes tarafından uygulanabilir. Flash belleğinizde bulunan gözle görünmeyen virüsleri görünür hale getirip temizlemenin en basit yolunu sizlerle paylaşıyoruz.

Flash bellekte virüs temizleme nasıl yapılır?

Başlat bölümündeki aramada kısmına CMD yazın,

Siyah bir pencere şeklinde komut istemi açılacak,

açılacak, Komut penceresine flash belleğinizin açıldığı bölgeyi yazın (Örn: " E:" )

) Otomatik olarak alt satıra geçtikten sonra gerekli şu komutu yazın: -s -h /S /D *.*

İyi bir virüs programı indirin (Aşağıda önerilerimiz var) ,

(Aşağıda önerilerimiz var) İndirdiğiniz virüs programıyla USB belleğinizi taratın.

1. Virüs temizleme işlemine başlamak için komut istemini açın

İlk önce başlat çubuğundaki arama motoruna CMD yazarak komut istemini açıyoruz. Dilerseniz başlat çubuğuna sağ tıkladıktan sonra çıkan ara seçeneğine cmd yazarak da aynı istemi açabilirsiniz. Eğer komut istemini daha önce kullanmadıysanız endişelenmenize gerek yok. Sadece buradaki yolu izleyerek bilgisayarınızın başka bir ayarıyla oynamadan hedefinize ulaşabilirsiniz.

2. Flash belleğinizin bulunduğu konumu yazın:

Komut sistemi açıldıktan sonra buraya yazacağımız ilk şey, bilgisayarımızın flash belleği hangi konumda açtığı olacaktır. Dosyalarınızdan Bu Bilgisayar’ı açın ve Flash belleğinizin hangi konumda olduğunu öğrendikten sonra komut istemine onu yazın. Örneğin bilgisayarınız Flash belleğinizin konumunu “E” olarak gösteriyorsa buraya E: yazıyoruz.

Bunu yazdıktan sonra komut sistemi bizi otomatik olarak bir alt satıra geçirecektir. Alt satıra geçtikten sonra buraya attrib -s -h /S /D *.* yazıyoruz. Bu kodu yazdıktan sonra ise biraz beklemeliyiz. Komut istemi bir alt satıra geçtikten sonra ise o satıra E:\> yazıyoruz. Bunları yaptıktan sonra komut isteminizin böyle gözükmesi gerekiyor:

3. İyi bir antivirüs programı edinin

Yukarıdaki işlemler Flash belleğimizde görünmeyen gizli virüslerin görünür olmasını sağlıyor. Şimdi ise bu virüsleri iyi bir antivirüs programı indirerek silmeye başlıyoruz. Dilerseniz bilgisayarlar için en iyi ücretsiz antivürüs programları listemize buradan ulaşabilirsiniz.

4. Edindiğiniz antivirüs programıyla Flash belleğinizi taratın

Bilgisayarınızda hali hazırda bulunan ya da indirmeyi düşündüğünüz bir antivirüs programını açtıktan sonra tekrar Bu Bilgisayar'a gidin ve Flash belleğinizin üzerine sağ tıklayarak antivirüs programı ile tarat seçeneğine tıklayın.

Bu örnekte kolay anlatım için her orijinal Windows 10 kopyasının bir parçası olan Windows Defender ile tarama yaptık. Eğer üçüncü parti antivirüs yazılımlarına güvenmiyorsanız, Windows Defender ile USB belleklerinizi taratabilirsiniz.

Virüs temizleme işlemi bu kadar basit

Tarama işlemi bitti uyarısı aldığınızda Flash Belleğinizde bulunan bütün virüslerden kurtulmuş olacaksınız. Bu yöntemi izleyerek Flash Belleğinizde bulunan verileri korumuş, aynı zamanda virüsleri temizlemiş olursunuz. Bu işlem içinize sinmezse ve işinizi garantiye almak isterseniz, Flash belleğinize format atabilirsiniz. Ancak bu işlemin aynı zamanda bütün verilerinizi sileceğini göz önünde bulundurmalısınız.