Football Manager 27'nin Çıkış Tarihi Açıklandı: İşte Yeni Fragman [Video]

Football Manager 27, 10 Kasım'da PC, konsol ve mobil platformlarda yenilenen arayüzü ve gelişmiş maç atmosferiyle piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

Dünyanın en popüler futbol menajerlik oyunu serisi Football Manager, yeni oyunuyla geri dönüyor.

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Taktik tahtasından saha kenarına uzanan o heyecan dolu serüven, baştan aşağı yenilenen Football Manager 27 ile futbolseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Gelişmiş kontrol imkânları, sezgisel arayüzü ve derinleştirilmiş futbol dünyasıyla FM27, menajerlik deneyimini yepyeni bir seviyeye taşıyacak.

10 Kasım’da çıkıyor

Football Manager 27, 10 Kasım tarihinden itibaren küresel olarak erişime açılacak. Oyun; Steam, Epic Games Store ve Xbox PC uygulaması üzerinden bilgisayar oyuncularıyla buluşurken, Xbox Game Pass Ultimate ve PC Game Pass aboneleri için de ilk günden kütüphaneye eklenecek.

Konsol tarafında FM27 Console (Xbox ve PlayStation 5) ile mobil platformda Netflix üzerinden yayınlanacak FM27 Mobile da yine 10 Kasım’da eş zamanlı olarak piyasaya sürülecek.

FM27’yi şimdiden Steam, Epic Games veya Microsoft Store üzerinden istek listenize ekleyebilirsiniz. Oyunun resmî çıkış tarihinden yaklaşık 1 ila 2 hafta önce yayınlanacak olan Ön İzleme (Erken Erişim) sürümü sayesinde oyuncular sahaya daha erken inebilecek. Dijital ön sipariş indirimleri ve erken erişim detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.