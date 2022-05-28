Yeni video ve görüntüleriyle sıklıkla gündeme gelen ve büyük bir merak uyandıran Togg C-SUV'un deneme üretimi başarıyla tamamlandı.

Büyük bir merakla beklenen Togg, test aşamasındaki videolarıyla sıklıkla gündeme geliyor. 2023 yılında yollardaki yerini alması beklenen SUV modelinden de geçtiğimiz günlerde yeni görseller paylaşılmış ve heyecan artırılmıştı.

Bugün de Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla üretim sürecinin hız kazandığı ve ilk deneme üretiminin tamamlandığı aktarıldı.

Togg C-SUV'un gövdesi işte böyle montajlandı:

Gerekli doğrulamaların yapılmasının ardından, büyük bir hassasiyetle gövdesinin montajı tamamlandı. Paylaşılmasının üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen video binlerce beğeni aldı.

Devasa robot kollardan yardım alınan üretim işlemi, bir kez daha merakla beklenen Togg için heyecanı doruğa çıkartmayı başardı.