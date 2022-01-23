Ford Mustang Mach 1 ve Porsche Cayman GT4 ve 718 Drag Yarışı

Ünlü YouTube kanalı carwow, ilgi çekici yeni bir drag yarışıyla daha karşımızda. Bu hafta drag pistinde kozlarını paylaşan modeller; Ford Mustang Mach 1 ve Porsche Cayman GT4 ve Porsche Cayman 718 oldu. Yarışın her etabında tahmin etmesi güç sonuçların çıktığını söyleyebiliriz. İşte o yarışın videosu…

Bu yılın üçüncü drag yarışı haberiyle otomobil tutkunlarını bir kez daha buraya davet ediyoruz. Yeni yılın ilk gününde bomba gibi bir yarış düzenleyen ünlü YouTube otomobil kanalı carwow, Ford Mustang Mach 1 ve Porsche Cayman GT4 ve Porsche Cayman 718 modellerini drag yarışında teste tuttu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni drag yarışında ise üç güçlü araç kozlarını paylaşıyor.

Klasikleşen drag yarışlarında bu haftanın konukları Ford Mustang Mach 1 ve Porsche Cayman GT4 ve Porsche Cayman 718 oldu. Her üç modelin de yarış pistlerinin tozunu attırması için tasarlanmadığını söyleyebiliriz. Yarışın kendisine göz atmadan önce her zaman olduğu gibi otomobillerin genel özelliklerine bir göz atalım.

Yarışçıların genel özellikleri:

Porsche Cayman GT4 yarışçımız ile başlayalım. 420 beygir ve 420 Nm tork gücü üretebilen 4 litrelik altı silindir bir motorla çalışır. Yalnızca arkadan çekişlidir ve ayrıca altı vitesli düz şanzıman ile donatılmıştır. Ağırlık olarak ise 1420 kg ile tartıya çıkıyor. Bu arabanın fiyatı ise; 76 bin sterlin olarak belirtiliyor.

Diğer yarışmacımız olan Porsche Cayman 718. Bu araç giriş seviyesi, bu nedenle sadece 300 beygir ve 380 Nm'lik 2 litre düz dört turboşarjlı bir motorla çalışıyor. Aynı zamanda otomobil arkadan çekişlidir ancak 1365kg ile şuanki pistte en hafif otomobildir. Bu otomobilin fiyatı ise; 47 bin sterlin olarak belirtiliyor.

Son yarışmacımız ise Ford Mustang Mach 1. Araçta 5 litrelik doğal V8 motor bulunuyor. Ayrıca otomobil 460 beygir ve 529Nn ile en fazla gücü azaltıyor. Ancak araç, 1807 kg ağırlığıyla aynı zamanda en ağırı ve tıpkı Porsche Cayman GT4 gibi bir manuel vitese sahip. Bu aracın fiyatı ise; 57 bin sterlin olarak belirtiliyor.

Şimdi de sıra bu üç güçlü rakibin kozlarını paylaştığı yarışa geldi. Yarışın ilk etabında (3:41 ve 4:41 ve 5:38) araçların kalkış hızları teste tutuluyor. İkinci etaptaysa (6:20 ve 7:35) otomobillerin sürüş sırasında hızlanma kabiliyetleri yarıştırılıyor. Üçüncü ve son etapta (7:41) da fren testi yer alıyor.

Ford Mustang Mach 1 ve Porsche Cayman GT4 ve Porsche Cayman 718 drag yarışı: