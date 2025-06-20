Ford, elektrikli otomobili Mustang Mach-E için bir geri çağırma programı başlattı. Küresel çapta başlatılan program, arka kapı kollarını etkileyen bir yazılım hatasından kaynaklanıyor. Peki Türkiye'deki Mustang Mach-E'lerin durumu ne?

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Ford, bir dönem Türkiye'de de sattığı elektrikli otomobili Mustang Mach-E için bir geri çağırma programı başlattı. Ford, yaşanan bir aksaklık nedeniyle küresel çapta satılmış 300 binden fazla Mustang Mach-E'yi incelemek zorunda kalacak. Peki Ford'un 2021 ila 2025 yılları arasında ürettiği elektrikli otomobilinde nasıl bir problem var?

Ford'un açıklamasına göre Mustang Mach-E için başlatılan geri çağırmanın nedeni, otomobillerdeki bir yazılım hatası. Arka kapı kollarını etkileyen bu durum, 12 volt akünün 8,4 voltun altına düşmesinde ortaya çıkıyor. Arka kapılar, yaşanan yazılımsal sorundan kaynaklı olarak kilitli kalıyor. Bu durum normal koşullarda önemli değil gibi görünüyor ancak olası bir trafik kazasında can kayıplarına yol açabilir.

Türkiye'deki otomobiller etkilendi mi?

Yapılan açıklamaya göre incelenmesi gereken 300 bin adet Mustang Mach-E'nin 200 bin kadarı ABD'de, 32 bin 500 kadarı da Kanada'da bulunuyor. Ancak firma, küresel çapta satılmış olan 120 binden fazla elektrikli otomobilin de incelenmesi gerekiyor. Ford Türkiye ile yaptığımız görüşme sonucunda Türkiye'de satılmış olan Mustang Mach-E modellerinde şu an için sorun olmadığı yönünde bir cevap aldık. Ancak burada bulunan bağlantı üzerinden Ford'un geri çağırma programını kendi aracınız için sorgulamanızda fayda var.

Bu arada; firmalar zaman zaman geri çağırma yapıyorlar ancak bu geri çağırmaların bazılarında servise gitmeye gerek olmuyor. Ford'daki durum ise ne yazık ki böyle değil. Edinilen bilgilere göre sorundan etkilenen Mustang Mach-E'lerin servise çekilmesi ve yeniden programlanmaları gerekecek. Ford, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla bu sorunu tamamen çözmeyi planlıyor.