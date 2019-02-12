Hem doğrudan hem de port yakıt enjeksiyonunu kombine eden bir teknolojinin patentini alan profesörler, Ford’un bu teknolojiyi telif ödemeden kullandığını iddia ederek dava açtılar.

Massachusetts Institute of Technology (MIT)’den üç profesör, patentini aldıkları yakıt enjeksiyon teknolojisinin Ford tarafından kullanıldığını iddia ederek, satılan her araç başına telif ücreti talep etti.

Leslie Bromberg, Daniel R. Cohn ve John B. Heywood, daha iyi bir hava-yakıt karışımı sağlayan bir yöntem geliştirdiler. Bu yöntemde hem doğrudan hem de port yakıt akışı sağlanıyordu. Yöntemin patentini üniversite, bu üçlüye verdi. Üç bilim insanı da bunun üzerine teknolojinin lisansını alacak bir şirket kurdular.

Ekip 2014 yılında Ford ile lisans anlaşması yapmak istedi ancak Ford bu teklife yanaşmadı. Daha sonra Ford benzer bir teknolojiyi pek çok aracında kullanmaya başladı.

Bilim insanları, Ford’un yaptığı uygulamanın kendilerine ait patentli yöntemleri olduğunu iddia ediyor. Hatta ekibe göre Ford da bu durumun farkında. 2015 yılının Nisan ayında ekiple iletişime geçen Ford, patent üzerinde hak talep etmemeleri durumunda üçlü ile çalışacağını da söyledi.

Ford bu konuda henüz bir açıklama yapmayı reddediyor. Şimdi mahkeme, mühendislerin haklı olup olmadığına karar vermek durumunda. Benzer teknoloji kullanan başka firmalar da var ancak onlara yönelik bir dava yok. Davanın sonucunun ne zaman belli olacağı ise bilinmiyor.