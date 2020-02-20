Fortnite 2. Bölüm: 2. Sezon Bugün Başladı

Fortnite 2. Bölüm: 2. Sezon bugün itibariyle başladı. Çok gizli teması ile yayınlanan Fortnite 2. Bölüm: 2. Sezon'da her şey ajanlarla ilgili görünüyor.

Fortnite, 2. Bölüm ilk sezonu geçtiğimiz günlerde bitirerek Fortnite 2. Bölüm: 2. Sezon'u bugün başlattı. Fortnite 2. Bölüm: 2. Sezon'un ana teması "ajanlar" oldu. Oyunda bu sefer, ajan temalı görünüşler, silahlar ve ekipmanlar yer alacak.

Fortnite 2. Bölüm: 2. Sezon'da Aydınlık ve Karanlık ismi verilen iki ayrı ajan grubu bulunacak. Sınırlı Süreli Operasyonlar’da oyuncular, düşman üslerine sızarak ajan temalı yeni güçlü ve eşsiz silahlarla ödüllendirilecekler.

Oyunun ajan teması başka ekipmanlarla beraber de güçlendiriliyor. Oyun sırasında oyuncular, rakiplerini sabote edebilecek tuzak bombaları, yakınlık mayınları ve farklı kıyafetler bulabilecekler. Ayrıca rakiplerden gizlenmek için gizli yerler de oyuna eklenenler içerikler arasında. Oyuncular kendilerini gizlemek için güvenlik kameraları ve otomatik taretleri yok edebilecekler.

Fortnite, geçen sezon yayınlanan yeni haritayla beraber tanıttığı Apex Legends kasalarına benzer şekilde, Top Secret kasalar ekliyor. Bulunan anahtar kartları ile bu kasalar açılabilecek. Ancak anahtar kartları elde etmek için hangi düşmanların yok edilmesi gerektiği belli değil.

Oyunun yayınlanan Savaş Bileti oynanış videosu, Fortnite 2. Bölüm: 2. Sezon hakkında daha fazla bilgi sunuyor. Fortnite 2. Bölüm: 2. Sezon ile beraber bir Tehlikedi, Midas, İmge ve Tinamit gibi birdizi karakterin kilidi açılıyor. Maçlarda yer alan görevler tamamlanarak Karanlık ve Aydınlık sürümlerine özel görünümlerin açılmasını sağlayacak. Görevler tamamlanarak koyu ya da açık renklerle karakterler özelleştirilebilecek.

Savaş Bileti oynanış videosu oyuna eklenecek yeni Deadpool skininin de yer aldığı bir görüntü ile sona eriyor. Deadpool skininin nasıl kazanılacağı henüz belli değil. Ancak Savaş Bileti videosunda yer alması, bir ödül olarak geleceğini gösteriyor.

Fortnite 2. Bölüm: 2. Sezon'un Çok Gizli tanıtım fragmanı:

Fortnite 2. Bölüm: 2. Sezon'un Savaş Bileti oynanış videosu: