Fortnite'in Haritası 4. Bölüm Etkinliğinde 'Yok Edildi'

Fortnite oyuncularının her sene heyecanla beklediği o an geldi çattı ve oyunun 4. Bölüm etkinliği gerçekleşti. Gelin, etkinliğe ve yeni sezona yakından bakalım.

Sadece battle royale oyunu olmanın ötesine geçerek büyük bir oyun platformuna dönüşen Fortnite, yepyeni bir bölüme geçti. Yeni bölüme geçiş, elbette her bölümde olduğu gibi muhteşem bir etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

Fornite, 4. Bölüm geçiş için düzenlediği etkinlikte bu sefer tüm haritayı yok etti. Oyuncular, yok olmuş haritada ilerlerken aynı zamanda yeni bölümde göreceleri kostümlere ait karakterlerle de karşılaştı. Etkinlik anları şu şekildeydi:

Ünlü yayıncılar, Fortnite’ın 4. Bölüm etkinliğine böyle tepki verdiler:

iShowSpeed

Ninja

SypherPK

Fortnite 4. Bölüm fragmanı:

Öte yandan dördüncü bölümde oynayacağımız harita da fragmanda gösterildi:

Fortnite 4. Bölüm yeni kostümleri:

Fortnite, 4. Bölüm'de yepyeni bir haritanın yanı sıra pek çok tanıdık ismin kostümüne de yer verecek. Yeni kostümler şunlar olacak:

Geralt of Rivia

Mr. Beast

Hulk

DOOM Guy

Ninja Kaplumbağalar

Oyuncak Hikâyesi karakterleri

Fortnite sunucuları, yeni bölüm için kısa süreliğine kapatıldı:

Fortnite sunucuları, göz alıcı etkinliğin ardından geçici süreyle kapatıldı. Sunucuların gün içinde yeniden erişime açılması bekleniyor.