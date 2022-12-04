Fortnite'in Haritası 4. Bölüm Etkinliğinde 'Yok Edildi'

Sadece battle royale oyunu olmanın ötesine geçerek büyük bir oyun platformuna dönüşen Fortnite, yepyeni bir bölüme geçti. Yeni bölüme geçiş, elbette her bölümde olduğu gibi muhteşem bir etkinliğe de ev sahipliği yaptı.
Fornite, 4. Bölüm geçiş için düzenlediği etkinlikte bu sefer tüm haritayı yok etti. Oyuncular, yok olmuş haritada ilerlerken aynı zamanda yeni bölümde göreceleri kostümlere ait karakterlerle de karşılaştı. Etkinlik anları şu şekildeydi:
Ünlü yayıncılar, Fortnite’ın 4. Bölüm etkinliğine böyle tepki verdiler:
iShowSpeed
Ninja
SypherPK
Fortnite 4. Bölüm fragmanı:
Öte yandan dördüncü bölümde oynayacağımız harita da fragmanda gösterildi:
Fortnite 4. Bölüm yeni kostümleri:
Fortnite, 4. Bölüm'de yepyeni bir haritanın yanı sıra pek çok tanıdık ismin kostümüne de yer verecek. Yeni kostümler şunlar olacak:
- Geralt of Rivia
- Mr. Beast
- Hulk
- DOOM Guy
- Ninja Kaplumbağalar
- Oyuncak Hikâyesi karakterleri
Fortnite sunucuları, yeni bölüm için kısa süreliğine kapatıldı:
Fortnite sunucuları, göz alıcı etkinliğin ardından geçici süreyle kapatıldı. Sunucuların gün içinde yeniden erişime açılması bekleniyor.