Oyuncular, Fortnite: Bölüm 2 Yüzünden İsyan Etti

Fortnite'ın yeni sezonu oyuncular tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Geçtiğimiz sezonlarda ilerleme kaydetmek için en basit veya en ulaşılabilir zorlukları ortadan kaldırmak mümkün olmuştu. Ancak şimdi Epic'in sizin için ana hatlarını çizdiği belirli 'challenge'ları geçmeniz gerekiyor. Bu da oyuncuların ilerleme kaydetmesini engelliyor.

Fortnite Chapter 2 bu haftanın başlarında başladı ve bu geri dönüşle birlikte yepyeni bir harita da dahil olmak üzere birtakım değişiklikler getirdi. Epic Games'e göre büyük değişiklik, 'daha ​​eğlenceli, daha az uğraştırıcı' olma vaadiydi. Bu amaçla, battle pass ilerleme sistemini denemek ve oyunculara -sandık açma ve tarım malzemeleri gibi- seviye atlamaları için daha fazla yöntem sunuyordu.

Teoride güzel bir fikir olarak gözüküyordu ama oyunu yeni sistemde bir hafta oynayan hayranları aynı fikirde değil. Sosyal medyada Fortnite meraklıları battle pass sırasında ilerleme kaydetmenin çok zor olduğu konusunda şikayet ediyorlar.

Bazı kişiler, 2. bölümün neden büyük bir zorluk olarak görüldüğünü belirten grafikler paylaşıyor:

Bu örneği kullanarak ve Fortnite sezonunun genellikle 10 hafta sürdüğü göz önüne alındığında, dönem sonunda 100 seviyesine ulaşabilmek için her gün yaklaşık 15-16 maç oynamanız gerekiyor.

Oyunculardan da yorumlar geldi

Bir noktadan sonra insanlar şikayet etmeye başladı. 'Daha ​​az zorluk' kelimesini söyleyen Fortnite Twitter hesabında, kişilerin tartışmak için kullandıkları çok sayıda cevap var. Bir Fortnite oyuncusu Twitter'da “Çok fazla miktarda tarım yapıyorum ve düşman öldürüyorum ancak yeteri kadar XP alamıyorum” dedi. Bir başka Fortnite hayranı ise “Bir sonraki seviyeye ulaşmak için kazanmanız gereken XP miktarı 10 kat artmış gibi görünüyor” dedi.

Deneyimi sekteye uğratan şey, Epic Games'in challenge işleyişini değiştirmiş olmasıdır. Daha önceki sezonda her hafta bir challenge ile karşılaşıyordunuz. Şimdi ise başlangıçta sadece üç challenge ile mücadele ediyorsunuz. Oyuncular, var olan ilk 3 ‘challenge’ı çözene kadar yenileriyle mücadele edemiyor. Bu da oyuncuların istedikleri gibi Battle Pass’te daha fazla ilerlemelerine izin vermek yerine, ilerlemeyi engelleyen bir sistemdir.