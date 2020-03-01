Fortnite Bölüm 2 Sezon 2’deki Gizli Geçitler

Sevilen oyun Fortnite’ın yeni teması ajanlar olarak belirlenmiş ve ikinci sezon 20 Şubat tarihinde yayına girmişti. Oyunda yer alan ajan temalı görünüşler, silahlar ve ekipmanların yanında gizli geçitler de oldukça sevildi. Yeni özellik nasıl kullanılır ve bu gizli geçitlerde nasıl saklanılır? Cevabı yazımızda.

Oyun severlerin favorilerinden olan ve merakla beklenen Fortnite Bölüm 2'nin ikinci sezonu geçen hafta resmi olarak yayına girdi. Sınırlı içerik güncellemeleriyle geçen bölümlerden sonra, Fortnite oyuncuları gelen değişiklikleri ve yenilikleri sevmiş gibi görünüyor. Yeni sezonun teması gizli ajan olarak göze çarpıyor ve oldukça ilgi çekici grafiklere sahip oyun zaman zaman James Bond esintileri de taşıyor. Oyuncular hâlâ oyundaki tüm özellikleri keşfetmeye çalışırken sırlar ve ödüllerle dolu bölümün bir önemli noktası da gizli geçitler.

Oyunda bulunan yeni gizli geçitler tüm güvenli ev konumlarında bulunabiliyor. Ancak yeni gizli geçitler, eski bölümlerin aksine bu kez içinde dolaşabileceğiniz havalandırmalar değil, taşınabilir tuvaletler ve damperler olarak gizlenmiş durumda. Yapılan yorumlar ise bu mücadeleyi bitirenlerin bu sezonun en iyi Fortnite gizemlerinden en önemlilerinin kilidini açmaya biraz daha yakın olacağını ısrarla vurguluyor.

Gizli geçitlerde nasıl saklanılır?

Gizli bir geçit varsa ona yaklaşıp 'Gizle' butonu göründüğünde E tuşuna basarak kendinizi gizleyebilirsiniz. Daha sonra bir tünelden yakındaki yeni bir yere taşındığınızı göreceksiniz. Yarışmayı tamamlamak içinse bunu üç farklı oyunda yapmanız gerekecek.

Oyunun en uzun sezonu olan 2. Sezon 10 GB'lık bir güncellemeyle geldiğini burada ekleyelim. Yeni sezonda ayrıca helikopterle uçulabileceği hakkında sızıntılar olsa da oyun içinde şu an helikopter yok gibi görünüyor. Oyuncular iki tane ajandan birini seçme hakkına sahipler. Hayalet (Ghost) ya da Gölge (Shadow). Haritanın çeşitli bölgelerindeki görevler tamamlanarak ‘Keycard’ denen anahtar kazanılabiliyor. Keycard ise gizli sığınakları açmak için kullanılıyor.

Oyuncular görevleri tamamlayarak ve oyunun içerisinde ilerleyerek puan kazanıyor ve bu puanları çeşitli ödülleri almak için kullanabiliyor. Yayınlanmasının üzerinden daha 1 hafta geçmesine rağmen oldukça konuşulan ve sevilen oyunla ilgili gelecek daha detaylı yorum ve haberleri önümüzdeki günlerde sizlere aktarmaya devam edeceğiz.