Fortnite'ta Sinir Bozucu Bir Araç Hatası Ortaya Çıktı (Video)

Birden çok platformda bulunan ve büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan Fortnite'ın başı, aldığı güncellemeler ile dertte. Fortnite'ın oyun içerisinde bulunan araçlara değinildiğinde oyuncuya büyük miktarda hasar veren bir hata ortaya çıktı.

Battle Royale oyun türünün en başarılılarından birisi olan Fortnite, 21 Temmuz 2017 yılında piyasaya sürülmesinin ardından büyük bir oyuncu kitlesine sahip oldu. Alışılagelmiş grafiklerin dışına çıkarak çok daha eğlenceli bir oyun ortamı ve inşaya dayanan oyun mantığını Battle Royale'e getirdi.

Oyuncuların oyuna sıkı sıkı bağlı kalması için uğraş veren Fortnite ekibi sürekli olarak yeni özellikler, silahlar ve haritaları oyuna dâhil ediyor. Fortnite dünyasındaki araçlardan olan helikopter ve tekne ise şu aralar oyunculara yarardan çok zarar veriyor.

Helikoptere dokunan Fortnite oyuncuları hasar alıyor

Fortnite ekibinin geliştirme sürecinde gözden kaçırdığı bir hata, araca değdikleri anda oyuncuların büyük bir miktarda hasar almasına sebebiyet veriyor. Neyle karşılaşacaklarından haberi olmayan oyuncular birden kendilerini yerde bulunca ne olduğunu anlayamıyor.

Oyuncuların uçmasını sağlayan helikopter ve göl/nehir gibi oyun mekanlarında üstünlük sağlayan teknede bulunan bu hatanın nedensiz yere Fortnite'taki oyuncuya hasar verdiği anlar ise bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Videoda görüldüğü üzere helikoptere temas eden oyuncular büyük oranda hasar alıyor.

Tekne için de durum farklı değil

Helikopterin oyuncunun ani ölümüne sebebiyet vermediği ancak sağlık değeri düşük ise bir tepki veremeden oyun dışı kaldığı belirtiliyor. Teknede bu hata ile karşılaşan oyuncuları ise daha kritik bir durum bekliyor zira teknede oluşacak bir hatanın hasar verdiği değil direkt ölüme yol açtığından söz ediliyor.

Oyuncular tarafından paylaşılan ve araçlara temas edildiğinde hasar alınmasına neden olan hata ile ilgili Fortnite tarafından henüz bir açıklama bulunmasa da kısa bir sürede gelecek güncelleme ile hatanın ortadan kaldırılacağı tahmin ediliyor.