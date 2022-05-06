Fortnite, Yeniden iPhone ve iPad'lere Geldi!

Davalık olmaları nedeniyle App Store'dan kaldırılan Fortnite ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Fortnite'ın mobil sürümü, an itibarıyla yeniden iPhone ve iPad'lerden erişilebilir oldu. Microsoft, oyunseverlerin yardımlarına koşmuş durumda.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile Epic Games, bir süredir popüler hayatta kalma oyunu Fortnite nedeniyle davalık durumda. Hatırlayanlarınız olacaktır; Epic Games'in Fortnite'a uygulama içi satın satın alma imkanı ekleyip Apple'a komisyon ödemekten kaçmaya çalışması, Apple'ı ciddi anlamda kızdırmıştı. Şirket bunun üzerine Fortnite'ın mobil uygulamasını App Store'dan kaldırdı. Oyun tutkunlarının canını sıkan davadaki yasal süreç devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fortnite, an itibarıyla yeniden iPhone ve iPad'ler üzerinden erişilebilir oldu. Peki nasıl?

Microsoft, bundan bir süre önce kullanıma sunduğu Xbox Cloud Gaming isimli bulut oyun servisine Fortnite'ı resmen ekledi. Böylelikle iPhone ve iPad sahipleri, Fortnite'ı yeniden mobil cihazları üzerinden oynayabilme imkanı yakaladılar. Ancak Xbox Cloud Gaming App Store'da bulunmadığından, Fortnite'a akıllı telefon veya tablet üzerinden erişmek isteyen oyun tutkunlarının internet tarayıcısı kullanması gerekecek.

Xbox Cloud Gaming Türkiye'de kullanılamıyor...

Fortnite tutkunları bu habere sevinmiş olsalar da Türkiye'deki oyun tutkunları için önemli bir sorun var. Öyle ki henüz beta kapsamda olan Xbox Cloud Gaming, şu an için Türkiye'de kullanılamıyor. Dileyenler VPN servislerini tercih edebilirler ancak Türkiye'deki internet altyapısı nedeniyle verimli bir performans almak pek de mümkün değil. Elbette bir de işin maliyet boyutu var...

Türkiye'deki oyuncular NVIDIA'nın GeForce NOW hizmetini tercih edebilir

Türkiye'deki oyuncular Microsoft Xbox Cloud Gaming'i kullanamıyor olsalar da Fortnite'a iPhone veya iPad'leri üzerinden erişebilirler. Bunun yolu ise NVIDIA'nın bulut oyun platformu olarak piyasaya sürülen GeForce NOW. Peki bir aracı kullanmak istemeyen tüketicilerin ne yapması gerekiyor? İşte bu noktada yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Mecburen Apple ile Epic Games arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesini ve Fortnite'ın yeniden App Store'a eklenmesini beklemeniz gerekiyor...