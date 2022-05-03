Fortnite’a Star Wars Özel Kostüm ve Silahlar Geliyor

2019 yılında Star Wars: Rise of Skywalker'a özel etkinlik düzenleyen Fortnite, 4 Mayıs Star Wars günü için etkinliği geri getiriyor. Etkinlik kapsamında 2 hafta boyunca oyunda yeni içerikler yer alacak.

Star Wars serisinin yeni üçlemesinin finaliyle buluştuğumuz 2019 yılında Fortnite, Star Wars’a özel bir etkinlik de gerçekleştirmişti. Star Wars: Rise of Skywalker’ın özel gösteriminin de yapıldığı etkinlik çerçevesinde oyuna Stormtrooper, Rey, Finn, Boba Fett, Sith Trooper, Krrsantan, Fennec Shand, Zorii Bliss ve Kylo Ren gibi karakterlerin kostümleri eklenmişti.

İşte bugün, 2019 yılında bu etkinliğe katılamayanlar ve özel ögeleri kaçıranlar için sevindirici bir haber geldi. Epic Games, yaptığı duyuruda Star Wars serisinin Fortnite’a yeniden döneceğini açıkladı. Bu dönüşle birlikte önceki etkinlikte gördüğümüz tüm kostümler ve dahası oyuna eklenecek.

Star Wars günü, 2 haftalık etkinliğe dönüştü

Yaklaşık iki hafta süreceği açıklanan Star Wars etkinliğinde oyuncular, Luke Skywalker, Kylo Ren, Obi-Wan ve Mace Windu’nun ışın kılıçlarına da sahip olma şansı bulacak. Işın kılıçları ve önceki karakterlerin yanı sıra oyuna E-11 Blaster Rifle tüfeği de eklenecek. Mandalorian kostümüyse bu etkinlikte yer almayacak.

Epic Games’in bu özel etkinliği, Star Wars günü olarak kabul edilen 4 Mayıs’ta başlayacak. Star Wars eşyaları, 3 – 17 Mayıs tarihleri arasında oyunda yer bulacak. Ayrıca oyuna yeni Star Wars görevleri eklenecek ve 4 Mayıs’ta görevlerin 5’inin tamamlanmasıyla İmparator Sancağı kazanılabilecek.