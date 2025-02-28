Microsoft, PlayStation 5'e gelecek Forza Horizon 5 için bir fragman yayımladı. Oyunun çıkış tarihi ve fiyatı resmen açıklandı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bundan bir ay kadar önce dikkat çeken bir işe imza atmıştı. Şirket, Xbox ekosistemindeki ikonik yarış oyunlarından Forza Horizon 5'i PlayStation 5'e getireceğini açıklamıştı. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

PlayStation'ın resmî YouTube kanalında Forza Horizon 5 için bir fragman yayımlandı. Bu fragman, oyunun PlayStation 5 için çıkış tarihini gözler önüne serdi. Ayrıca oyunun PlayStation Store sayfası da güncellendi. Böylelikle oyunun fiyatı da belirlenmiş oldu.

İşte Forza Horizon 5 için yayımlanan PlayStation fragmanı:

Forza Horizon 5 PlayStation 5 çıkış tarihi:

Fragmanda da yer aldığı üzere Forza Horizon 5, PlayStation 5 için 29 Nisan'da piyasaya sürülecek.

Forza Horizon 5 PlayStation 5 fiyatı:

Versiyon Fiyatı Forza Horizon 5 Standard Edition 1.541 TL Forza Horizon 5 Deluxe Edition 2.055 TL Forza Horizon 5 Premium Edition 2.570 TL

Eğer siz de Forza Horizon 5'in PlayStation Store'daki listeleme sayfasına ulaşmak ve oyunu şimdiden satın almak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.