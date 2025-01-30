Xbox'ın popüler yarış oyunu Forza Horizon 5, çok yakında PS5 için piyasaya sürülecek.

En popüler yarış oyunlarından biri olan Forza Horizon 5, önümüzdeki ilkbahar aylarında PS5 için piyasaya sürülecek.

Xbox'ın konsol özel oyunlarını rakip konsollara getirmesinin bir parçası olan Forza Horizon 5, aynı zamanda çapraz platform (crossplay) desteğine sahip olacak ve böylelikle PlayStation kullanıcıları Xbox ve PC'deki oyuncularla birlikte yarışabilecek.

Forza Horizon 5, ilkbaharda PS5'e geliyor

Bu sürpriz gelişmenin yanı sıra, Playground Games ve Turn 10 Studios, tüm platformlar için Horizon Realms adlı ücretsiz bir güncelleme sunmaya hazırlanıyor. Güncellemenin detayları henüz netleşmese de oyuna yeni içerikler eklemesi bekleniyor.

Forza Horizon 5’in PS5 versiyonu, Xbox ve PC sürümlerindeki tüm içeriklere sahip olacak. Oyuncular 900’e yakın araç, iki büyük genişleme paketi, 40’tan fazla güncelleme ve Meksika’nın uçsuz bucaksız yollarında özgürce yarışma fırsatı bulacak.

Oyunun PS5 sayfası da açıldı. Buradan mağaza sayfasına gidebilir ve Forza Horizon 5'i istek listesine ekleyebilirsiniz.