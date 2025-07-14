Nisan sonu PlayStation 5 için çıkan Xbox özel oyunu Forza Horizon 5'in satış rakamları ortaya çıktı. Buna göre büyük ilgi gören oyun, PS5'te ilk ayında çok yüksek satış seviyelerine çıkmayı başardı.

Microsoft, Xbox tarafındaki stratejisinde son yıllarda değişiklikler yapıp özel oyunlarını PlayStation için de sunmaya başlamıştı. En sevilen Xbox özel oyunlarından olan Forza Horizon 5 de bunlardan biriydi. Popüler yarış oyunu, nisan sonunda PlayStation 5 oyuncuları için çıkışını yapmıştı.

Forza Horizon 5, çıkar çıkmaz PS5’te çok büyük ilgi topladı. Hatta hem nisanda hem de mayısta en çok indirilen oyunlar arasına bile girmeyi başardı. Peki toplamda kaç kopya sattı? Bugün ortaya çıkan bilgiler, Forza Horizon 5’in PS5’te kaç adet sattığını ortaya koyuyor.

İlk ayında 2 milyon kopya satmış

İddiaya göre Forza Horizon 5, sadece PlayStation 5 platformunda ilk ayında 2 milyonu aşan kopya satışı gerçekleştirmeyi başarmış. Bu da onun ne kadar başarılı olduğunun bir göstergesi. Raporlara göre Microsoft, Forza’nın PS5’e gelişinden 100 milyon doların üstünde para kazanmayı başardı. Oyunun 4 yıllık olduğunu düşündüğümüzde gerçekten etkileyici rakamlar diyebiliriz.

PlayStation oyuncularının Xbox oyunlarına ilgisinin yüksek olduğu bir gerçek. Öyle ki son birkaç aydır en çok indirilen PS oyunları listelerinde Xbox oyunları üst sıralarda yer alıyor. Forza Horizon kadar büyük bir oyunun bu kadar ilgi görmesi de Microsoft’un planlarının işe yaradığını gösteriyor.