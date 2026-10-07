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Forza Horizon 6'nın PS5 Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

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Sevilen yarış oyunu Forza Horizon 6'nın PS5 çıkış tarihi ve global fiyatı ortaya çıktı.

Forza Horizon 6'nın PS5 Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Xbox'ın sevilen yarış serisinin en son oyunu Forza Horizon 6, PS5 kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

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Uzun süredir merakla beklenen ve çıkış dönemi hakkında çeşitli iddiaların ortaya atıldığı Forza Horizon 6'nın PS5 sürümü için nihayet somut bir tarih ve fiyat detayları paylaşıldı.

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Forza Horizon 6'nın PS5 Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı
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26 Ocak 2027'de PS5'e geliyor

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Güvenilir sızıntılarıyla tanınan billbil-kun'un Dealabs üzerinden paylaştığı yeni rapora göre Forza Horizon 6'nın PS5 sürümü 26 Ocak 2027 tarihinde piyasaya sürülecek. Geçtiğimiz aylarda geliştirici Playground Games oyunun bu yılın sonlarında PS5'e gelebileceğini ima etmiş ancak sonrasındaki iddialar ertelenmeyi işaret etmişti. Son raporla birlikte bu belirsizlik son bulmuş oldu.

Oyunun PS5 versiyonu, Xbox Series sürümüyle aynı fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Avrupa'da 69,99 €, Birleşik Krallık'ta ise 59,99 £ fiyattan satılacak olan yapımın fiziksel kutulu sürümü de PS5 oyuncularına sunulacak. Türkiye fiyatının ne kadar olacağı ise şimdilik belirsiz.

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