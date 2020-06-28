Fransa, Ülkenin En Eski Nükleer Santralini Kapattı

Uzun yıllardır yaşanan arızalar ve bölge halkı üzerinde yarattığı etki sebebiyle gündemde olan, Fransa'nın en eski nükleer santrali Fessenheim aktif olarak enerji ürettiği 43 yılın ardından kapatıldı.

Nükleer Enerji, yıllardan beri verimliliği ile çevresel risk faktörleri karşı karşıya getirilerek tartışma konusu haline getirilen önemli konu başlıklarından biri. Şimdiye kadar yaşanan bazı nükleer felaketlerin gezegenimize verdiği zarar ve insanlar için oluşturduğu risk sebebiyle her ne kadar nükleer karşıtı bir algı oluşmuş durumda olsa da pek çok ülke, enerji ihtiyacının büyük bir kısmını hâlâ nükleer santraller aracılığı ile karşılıyor.

Bu konuda son yıllarda yenilenebilir enerjiye geçiş kapsamında değişiklikler de yaşanıyor. Özellikle Avrupa ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettikleri enerji payını artırmaya başladı. Ancak nükleer kullanımı da hâlâ yoğun olarak devam ediyor. Fransa ise tüm AB ülkeleri arasında, enerjisinin %70’ini nükleer santraller ile karşılayarak bu konuda ilk sıraya yerleşmiş durumda ve ülkede toplamda 58 nükleer enerji santrali var. Ülkenin en eski nükleer santrali olan Fessenheim ise 1977 yılında beri aktif durumda.

Ancak Fessenheim, geçtiğimiz 20 yılda pek çok arıza ve risk haberi ile gündeme gelmesinden sonra çevreci topluluklar tarafından kapatılması adına hükümete baskı yapılmaya başlanmıştı. Fransa’da nükleer santrallerin ömürleri ile ilgili herhangi bir yasa bulunmasa da EDF -hisselerinin çoğunluğu Fransa hükümetine ait olan elektrik iletim şirketi- basınçlı su reaktörü kullanan bu tip nükleer santraller için 40 yıllık bir üst limit belirlemişti.

Fessenheim için belirlenen bu üst limitin üzerinden ise 3 yıl geçti bile. ASN (Nükleer Güvenlik Otoritesi) ise ancak çok ciddi güvenlik iyileştirmeleri yapıldığında bir nükleer santralin 40 yıldan fazla aktif kalabileceğini savunuyor. Fessenheim ise geçmiş yıllarda yaşanan sızıntı, su kirliliği, nükleer reaktörlerdeki çatlaklar gibi pek çok arıza ve risk sebebiyle bu süre limitini fazlasıyla doldurmuş durumda.

Fessenheim’da bulunan iki reaktörden biri şubat ayında kapatılmıştı ve diğer reaktör de artık aktif değil. Ancak kullanılan yakıtın soğuyup santralden tamamen çıkarılması için birkaç ay daha beklenmesi gerekecek. Sonrasında ise tesisin 2040’tan önce tamamen sökülmesi bekleniyor.

Dünyada en çok nükleer santral ABD’de bulunuyor. Ülke genelinde toplamda 98 nükleer santral var. Fransa ise ABD’den sonra dünyanın en büyük nükleer santral üreticisi-tüketicisi konumunda bulunuyor. Ancak yapılan açıklamalara göre ülkede bulunan ve 40 yıl sınırına dayanmış olan pek çok nükleer santral de tıpkı Fessenheim’e yapıldığı gibi zaman içerisinde kapatılacak.