Fransız Ordusu, Boston Dynamics'in Spot'uyla Eğitim Yaptı

Robotlarıyla tüm dünyayı etkilemeyi başaran Boston Dynamics'in Spot robotu, Fransız ordusunun askeri eğitiminde aktif rol oynadı. Robotun orduyla birlikte faaliyette bulunmasıysa yeniden bazı soru işaretleri oluşturdu.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Boston Dynamics şirketi, yıllardır karşımıza etkileyici ve yetenekli robotlarıyla çıkıyor. Özellikle denge konusunda üstüne rakip tanımayan bu robotlar, geçtiğimiz haftalarda kareografik danslarıyla önümüze sunulmuş, tüm dünyada yeni bir video düzenleme akımı başlatmıştı.

Boston Dynamics’in en ünlü robotuysa uzun bir süredir geliştirilmeye devam eden küçük boyutlu ‘Spot’. Genellikle sarı renkte gördüğümüz dört ayaklı bu robot, koronavirüsün ilk zamanlarında sağlık hizmetlerinde dahi kullanılmıştı. Şimdiyse Spot, Fransız ordusunda askeri eğitimler sırasında askerlerin yanında görüntülendi.

Fransız ordusu Spot’la eğitimde:

Fransa’nın önde gelen askeri okullarından École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda robot ve askerlerin birlikte yer aldığı savaş eğitimini gösterdi. Okul, fotoğraflara dair açıklamasında testlerin “savaş alanının robotlaştırılması” dahil “öğrencilerin geleceğin zorlukları konusunda farkındalığını artırmak” için yapıldığını belirtti.

Boston Dynamics’in yaptığı açıklamaysa Fransa’nın Spot kullanımına dair kafalarda soru işareti oluşturdu. Şirketin başkan yardımcısı Michael Perry, The Verge’e yaptığı açıklamada robotların Avrupa’daki dağıtımcı Shark Robotics tarafından orduya verildiğini, ABD merkezli şirketin bu kullanım hakkında bilgilendirilmediğini açıkladı.

Olayı bizimle aynı anda öğrendiklerini söyleyen Perry, “Bu anlaşmanın tam kapsamı konusunda net değiliz” şeklinde açıklama yaptı. Şirket, robotlarının ordu da dahil olmak üzere Fransız hükümeti tarafından kullanıldığının farkında olduğunu ifade etti. Robotların eğitimde hangi rolde kullanıldıklarıysa şu an için bilinmiyor. Fakat tahminlere göre Spot robotları, keşif ve arama için askerlerle birlikte çalışıyor.

Spot’un ordularda kullanımı:

Spot’un askerlerle kullanılması, geleceğe dair de soruların sorulmasına neden oldu. Boston Dynamics, ABD ordusuyla her ne kadar denemeler yapmış olsa da ticari pazarlara yönelince askeri bağlarını da büyük ölçüde kopardı. Şirket, robotlarının asla silahlandırılmayacağını açıklamıştı. Spot robotunun şart ve koşullarında da hâlihazırda robotun “herhangi bir kişiye veya hayvana zarar vermek veya yıldırmak, silah olarak veya herhangi bir silahı etkinleştirmek” için kullanılmasını yasaklayan ifadeler yer alıyor.

Boston Dynamics’se robotlarının ordular tarafından silahsız halde kullanımını yasaklayıp yasaklamama konusunda halen kararsız. Perry, aynı açıklamasında robotların orduda kullanımının insanları zarardan koruyabileceğini düşündüklerini, fakat aynı zamanda aktif olarak insanlara zarar vermek için kullanılıp kullanılmadıklarını da anlamaları gerektiğini söyledi.